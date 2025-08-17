پخش زنده
۲ دونده نابینای استان همدان جواز حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «محمد جان محمدلو» و «محمد مهدی فیضیانی» ۲ دونده همدانی، با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات انتخابی تیم ملی، جواز حضور در رقابتهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ جوانان امارات را به دست آوردند.
«مهدی محمدی» مربی همدانی دو ومیدانی هم در کادر فنی تیم ملی در این اردوها حضور دارد.
بازیهای پارا آسیایی جوانان با حضور بیش از هزار و ۵۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور آسیایی در ۱۱ رشته ورزشی از ۱۶ تا ۲۳ آذر در شهر دبی کشور امارات برگزار میشود.
همدان از استانهای پرافتخار در ورزش دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان است.