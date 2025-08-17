امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بازگشت پیچیده‌ترین واحد نیروگاهی کشور به مدار

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶- ۱۷:۵۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آخرین جزئیات طرح کالابرگ
آخرین جزئیات طرح کالابرگ
۱۴۰۴-۰۵-۲۷
اما و اگر‌های تغییر واحد پول ملی
اما و اگر‌های تغییر واحد پول ملی
۱۴۰۴-۰۵-۲۶
رک و پوست کنده در پاسخ به یک پیام از آن سوی مرز‌ها
رک و پوست کنده در پاسخ به یک پیام از آن سوی مرز‌ها
۱۴۰۴-۰۵-۲۶
سفر رئیس جمهور به ارمنستان
سفر رئیس جمهور به ارمنستان
۱۴۰۴-۰۵-۲۷
خبرهای مرتبط

راه اندازی واحد شماره یک بخار سیکل ترکیبی در نیروگاه شهید رجایی

بازگشت واحد بخار نیروگاه نکا به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده

۱۰۱ هزار مگاوات از برنامه‌ تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی پایان یافت

برچسب ها: نیروگاه گازی ، تعمیرات
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 