به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن درباره آخرین وضعیت تأمین مالی طرح‌های نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات توسط آن بانک، گفت: تاکنون ۵۸ هزار و ۹۵۵ پروژه به تعداد ۳۹۲ هزار و ۹۰ واحد مسکونی به بانک معرفی شده که از این تعداد، برای ۳۸۱ هزار و ۴۰۲ واحد قرارداد منعقد شده است.

فاضلیان افزود: حجم ریالی قرارداد‌های منعقد شده حدود ۱۸۰ همت بوده که از این میزان تا امروز ۱۳۳ همت به طرح‌ها پرداخت شده است.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن ادامه داد: بر اساس مصوبات اخیر، سقف تسهیلات متمم برای طرح‌های فاقد پیشرفت فیزیکی ۵۵۰ میلیون تومان و برای طرح‌های دارای پیشرفت بالای ۷۵ درصد، ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. تأمین اعتبار این تسهیلات نیز در استان‌ها انجام شده و قرارداد‌های متمم در حال انعقاد است.

فاضلیان با اشاره به وضعیت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد گفت: از مجموع بیش از ۳۸۱ هزار واحد دارای قرارداد اعم از حمایتی و خودمالکی حدود ۱۱۶ هزار واحد بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تاکنون ۳۱ هزار واحد تعیین تکلیف شده و مابقی در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود ادارات کل راه و شهرسازی در تعامل با بانک مسکن نسبت به تسریع انعقاد قرارداد‌های متمم پروژه‌های حمایتی و آغاز فروش اقساطی واحد‌ها اقدام کنند.