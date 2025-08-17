استاندار البرز با بیان اینکه تا پایان پاییز امسال ۱۷۰ مگاوات برق خورشیدی به مدار بهره وری می‌آید گفت: از مردم استان البرز به دلیل ناترازی برق و قطعی‌های اخیر عذرخواهی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، مجتبی عبداللهی با حضور در سیمای استان البرز و برنامه نگاه مردم گفت: از مردم به دلیل قطعی برق و ناترازی‌های ناشی از آن عذرخواهی می‌کنیم.

استاندار البرز در برنامه نگاه مردم با اشاره به اهمیت صرفه جویی و توجه مردم به مصرف درست برق افزود: در تمام نشست‌ها و جلسات گفته‌ام که در مسیر مطالبات و خواسته‌های مردم فعالیت می‌کردیم، مردم ولی نعمت ما هستند چرا که به خواست آنان امروز در خدمت آنان هستیم.

وی با اشاره به اهمیت تکریم مردم اظهار کرد: ناچار هستیم و این اطمینان را به مردم می‌دهیم این تقسیم قطعی برق به دلیل کمبود توسط وزارت نیرو در تمام استان‌ها انجام می‌شود.

عبداللهی در پاسخ به سوال مجری برنامه نگاه مردم عنوان کرد: در استان البرز هزار و ۹۳۰ مگاوات مصرف برق است از این میزان کلی مصرف، ۴۵۰ مگاوات کسر برق داریم که ناترازی هم گفته می‌شود یعنی یک چهارم کسری؛ باید این میزان را قطع و صرفه جویی کرد.

وی در برنامه سیمای البرز افزود: برق دو روز در هفته شهرک‌های صنعتی همچنین هر روز ۶ بعداز ظهر تا ۱۲ شب قطع می‌شود؛ منازل مسکونی در سطح استان را نیز به ۶ قسمت تقسیم کرده‌ایم، که قطعی‌های دو ساعته دارد.

استاندار البرز با اشاره به تعطیلی اداره‌ها در روز‌های چهارشنبه به دلیل قطعی برق به مجری نگاه مردم بیان کرد: در دو سه هفته اخیر مجبور شدیم که در روز دو مرتبه قطعی برق داشته باشیم که این میزان در این هفته یک روز در میان شد؛ به واقع چاره‌ای جز این قطعی‌ها برای جبران کسری وجود ندارد.

عبداللهی تصریح کرد: زیرساخت‌ها در استان البرز بسیار ضعیف است ضمن این که در کل کشور ۱۶ برق منطقه‌ای داریم و برق منطقه‌ای تهران، قم و البرز یک مدیریت کلان دارد. بعضی وقت‌ها این قطعی‌ها در اختیار ما نیست بلکه سراسری و از طرف تهران است برای این که سیستم از مدار قطع نشود قطعی برق را شاهد هستیم.

استاندار البرز در برنامه سیمای البرز تصریح کرد: از سال ۹۳ تا امروز ۸۵۰ مگاوات مصرف برق رشد داشته است ولی تولید نداشتیم؛ در این میان نصب پست‌های برق با هدف تنظیم ولتاژ برای پیشگیری از آتش سوزی در نظرآباد محقق شده است..

عبداللهی با حضور در شبکه سیمای البرز بیان کرد: افتتاح نیروگاه ۳۶ مگاوات در اشتهارد به مناسبت هفته دولت انجام می‌شود، که بزرگترین شهرک صنعتی کشور نیز در همین شهرستان است و در جریان این اقدام انتظار می‌رود شاهد رشد صنعت و تولید باشیم.

وی به مجری نگاه مردم توضیح داد: به تازگی دولت به واسطه منابع موجود به دنبال تولید انرژی‌های پاک است، دو برابر مصرف کنونی برق متقاضی تولید انرژی پاک در البرز داریم.

عبداللهی با حضور در سیمای البرز مطرح کرد: تا پایان پاییز امسال ۱۷۰ مگاوات برق خورشیدی دولتی به مدار می‌آید تا پایان سال نیز ۱۳۰ مگاوات برق خورشیدی نیز اضافه می شود که این میزان متناسب با میزان سرمایه تولیدی است.

استاندار البرز با بیان این مهم که سرمایه گذاری برای یک مگاوات برق یعنی یک و نیم هکتار زمین و ۴۰ میلیارد تومان هزینه نیاز است به مجری برنامه نگاه مردم عنوان کرد: ضروری است مردم با توجه به گران بودن هزینه تولید برق در مصرف بهینه آن توجه ویژه داشته باشند.

عبداللهی در خصوص انتقال آب سد طالقان به تهران به مجری نگاه مردم خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته برای تأمین آب اقدام‌های جدی و اساسی صورت گرفته است که هم تصفیه خانه و مخازن ساخته شده است و امروز ضرورت انتقال آب طالقان به سد کرج به تهران اجتناب ناپذیر است.

استاندار البرز با حضور در سیمای البرز عنوان کرد: سهم جدید ۵ میلیون مترمکعب آب در سال استان البرز از لوله ۲ هزار متری که در حال حاضر کشیده‌ایم برداشت می‌کنیم، از حوضچه‌های زیاران به کرج و تصفیه خانه بیلقان انتقال می‌دهیم. اولین جایی که آب برداشت می‌کنیم تصفیه خانه ۲ مهستان است.