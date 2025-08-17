به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، صادقلو با اشاره به اهمیت بوم گردی و ایجاد فرصت‌های گردشگری در ساوجبلاغ گفت: شهرستان ساوجلاغ یکی از قطب‌های گردشگری استان البرز است.

وی با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه امروز البرز با تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور گفت: با خط انتقال جدید آب طالقان به تهران، شهرستان ساوجبلاغ نیز ۸۰۰ متر بر ثانیه اتصال و برداشت خود را دارد از فردا نیز این آبگیری برای شهرستان‌های اطراف انجام می‌شود.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ به مجری امروز البرز افزود: یک هزار و ۵۰ لیتر بر ثانیه تخصیص اعتبار آب برای مردم ساوجبلاغ است، خط انتقالی که به تهران می‌رود یک هزار و ۵۰۰ لیتر سهم کرج و فردیس است همچنین دیگر شهرستان‌های مجاور نیز از این میزان آب بهره‌مند هستند.

وی با حضور در شبکه سیمای البرز تصریح کرد: هفته دولت را در پیش داریم که عمده طرح آن افتتاح و بهره برداری تصفیه خانه مهستان با ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار است، همچنین افتتاح مدرسه، زمین چمن مصنوعی از جمله طرح هایی است که در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به ۴۲۰ شهید شهرستان ساوجبلاغ به مجری امروز البرز توضیح داد: شهرستان ساوجبلاغ ۴۲۰ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است.



