مطالبه مردم منطقه تنگ سرخ از مسئولان اداره آب منطقه ای استان
جمعی از مردم تنگ سرخ از مسئولان استان به ویژه آب منطقه ای خواستار تحقق مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جمعی از مردم منطقه تنگ سرخ عنوان کردند که بر اساس مهلت یک ماهه مقرر شد مسئولان آب منطقهای نسبت به اجرای دقیق حدود اراضی و قیمت گذاری به روز اقدام کند ولی با پایان این زمان و عدم تحقق وعدهها جمع شدیم تا مطالبات خود را به گوش استاندار و مسئولان برسانیم.
آنها خواستار ورود جدی و عملی مقامات دولتی برای پاسخگویی شفاف و تضمین حقوق اهالی منطقه شدند.
مدیر عامل آب منطقهای این استان با بیان اینکه کل اراضی اطراف سد تنگ سرخ ۲۵۴ هکتار است که صد هکتار تملک شد و ۱۵۴ هکتار باقی مانده است، گفت: بخشی از اراضی که هنوز مورد بحث است در حوزه منابع ملی است و باقیمانده اراضی بر اساس اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری شده است که اهالی این منطقه نسبت به این قیمت معترضند.
آرش مصلح با اشاره به اینکه هر گونه پرداخت باید بر اساس قانون باشد و دولت نمیتواند قیمت گذاری کند، عنوان کرد: مردم منطقه میتوانند ۱۰ نفر را به عنوان نماینده معرفی و مطالبات خود را پیگیری کنند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: مردم نگران نباشند همه مطالبات آنها بدون تضییع حقوق شان پرداخت می شود.
آقای رحمانی افزود: در همین زمینه کمیته ای ۳ نفره تشکیل شده است.
گفتنی است ۲۱ تیر ماه امسال مردم این منطقه در محل سد حاضر و خواستار دریافت مطالبات خود شدند به همین منظور منوچهر محمدی در جمع آنها حاضر شد و گفت: برای پیگیری این مسائل، مهلت مشخصی تعیین شده و حداکثر زمان مورد توافق، یک ماه خواهد بود.
در این بازه زمانی باید اقدامات عملی آغاز شود و نتایج ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد.