





به گزارش به میزبانی بندر انزلی با حضور ۳۵۰ دانش آموز در قالب ۱۳۶ تیم از ۱۸ شهر مختلف ایران برگزار شد و ۸ تیم به نمایندگی از کشورمان برای اعزام به مسابقات جهانی سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آوردند. تیم‌های منتخب شیراز در این مسابقات موفق شدند از ۲۱ مدال تخصیصی به تمام رده ها، ۱۱ رتبه مدال را به خودشان اختصاص دهند. تیم شیراز همچنین ۴ سهمیه از ۸ سهمیه تیم ملی رباتیک ایران برای شرکت در مرحله نهایی المپیاد جهانی WRO۲۰۲۵ سنگاپور را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مسابقات انتخابی بیست و دومین دوره المپیاد جهانی رباتیک

المپیاد جهانی روباتیک (WRO) رویداد علمی، فناورانه و آموزشی برای نوجوانان سراسر جهان است تا بتوانند از این طریق مهارت حل مسئله و خلاقیت خود را پرورش دهند.

این مسابقات نخستین بار در سال ۲۰۰۴ و با شرکت ۱۲ کشور آغاز شد و هر سال بر تعداد کشور‌ها و تیم‌های شرکت کننده افزوده شد تا جایی که پس از نزدیک به ۲۰ سال از شروع این رقابت‌ها در حال حاضر فینال این مسابقات با حضور بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز از بیش از ۱۰۰ کشور برگزار می‌شود.

تیم‌های ایرانی نیز از سال ۲۰۰۶ در این مسابقات حضور چشمگیری داشته‌اند.

بیست و دومین المپیاد جهانی روباتیک WRO۲۰۲۵ اواخر آبان ماه ۱۴۰۴ در کشور سنگاپور برگزار خواهد شد.