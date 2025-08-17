هیچ کدام از پیشنهادات رفع تنش آبی همانند رعایت الگوی مصرف بهینه، سودمند نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برای تامین آب شرب اراک ۳۰ حلقه چاه در حال حفر است.
نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی حفر چاه و خطوط انتقال به خبرگذاری صداوسیما گفت: به منظور جبران کاهش آبرسانی از سد کمال صالح حفر ۳۰ حلقه چاه و اجرای ۱۷ کیلومتر خط انتقال در دستور کار قرار گرفته که تا کنون پنج حلقه چاه وارد مدار آبرسانی شده است.
فقط با صرفه جویی مصرف آب میتوان از تنش آبی موجود در استان عبور کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی هم به خبرگزاری صداوسیما گفت: حجم ذخیره دو سد الغدیر و کمال صالح که منابع اصلی تامین آب شرب ساوه و اراک هستند به کمترین میزان خود رسیده و با کاهش حجم آب مخازن این سدها تامین آب از این منابع به حداقل ممکن رسیده است.
سعید سرآبادانی افزود: به منظور تامین آب شرب حفر ۳۰ حلقه چاه در دستور کار گرفته تا کاهش میزان ورودی آب سدها به شبکه بوسیله منابع آب زیر زمینی جبران شود.
سرآبادانی این را هم گفت که با توجه به تداوم خشکسالیها وپیش بینی پاییز کم بارش لزوم مدیریت مصرف و صرفه جویی دو چندان شده و با نصب تجهیزات کاهنده فشار بر سر شیر منازل، پرهیز از شستشوهای غیر ضرور نظیر شستشوی حیاط و خودرو و همچنین کاهش زمان استمرار میتوان از تنش آبی عبور کرد.