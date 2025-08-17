رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش ۲۷ هزار میلیارد ریال، به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار کرد: براساس اعلام مرجع قضائی، یک نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

رئیس پلیس بین‌الملل گفت: این متهم، با همدستی و همکاری چند تن از نزدیکان خود با راه‌اندازی یک شبکه فساد مالی از طریق تاسیس چندین شرکت کاغذی، نسبت به دریافت مبالغی از شعب ارزی یکی از بانک‌های کشور جهت واردات کالا اقدام کرده و پس از عدم پرداخت تعهدات صورت گرفته بعد از گذشت دو سال به همراه حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال، به‌صورت غیرقانونی از کشور متواری می‌شوند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا در راستای تامین امنیت شهروندان و پیگیری حقوق عامه مردم، با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و در بالاترین سطح دیپلماسی انتظامی و تعامل با کشور‌های همسایه، نسبت به هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی اقدام و علیه وی اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در دستور کار کشور‌های منطقه قرار گرفت.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا گفت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بین‌الملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، این متهم در یکی از کشور‌های همسایه شناسایی و دستگیر شده و جهت سیر مراحل قضایی به جمهوری اسلامی ایران مسترد شد.