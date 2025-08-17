به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی شکایت شهروندان و در تحقیقات پلیس، متهم ۱۸ ساله‌ای که با همدستی فردی دیگر از طریق ارسال پیامک جعلی با عنوان ابلاغیه سامانه ثنا قوه قضائیه، بیش از ۵ میلیارد ریال از ۲۷ نفر در کشور کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

نعمت‌الله طاهرپور افزود: در بررسی کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد، مال‌باخته‌ها پس از دریافت پیامک جعلی تحت عنوان ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا، برای مشاهده متن ابلاغیه روی لینک ارسال شده داخل پیامک کلیک کرده که با هدایت به درگاه جعلی بانکی و واردکردن اطلاعات کارت‌بانکی، مبالغی به طور غیرمجاز از حساب آنها برداشت شده است.

وی ادامه داد: پرونده‌ی این دو متهم برای بررسی بیش‌تر به مراجع قضایی ارسال شد.

طاهرپور به شهروندان توصیه کرد: ارسال هرگونه پیامک با عنوان ابلاغیه قضایی سامانه ثنا و یا موارد مشابه با شماره‌تلفن‌های شخصی تنها شگردی جهت کلاهبرداری بوده و دستگاه‌های دولتی به هیچ عنوان اطلاع رسانی خود را از طریق شماره شخصی نخواهند داشت.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان افزود: شهروندان می‌توانند با مشاهده موارد مشکوک در فضای مجازی موضوع را از طریق مرکزفوریت‌هایی سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی در میان بگذارند.