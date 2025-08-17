سارق انبار مجتمعهای مسکونی در اراک به ارتکاب ۱۰۲ فقره سرقت اعتراف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری سارقی خبر داد که طی ماههای اخیر اقدام به سرقت از انبارهای مجتمعهای مسکونی کرده بود.
سرهنگ عزیزیان با بیان این که ارزش اموال کشفشده افزون بر ۳ میلیارد ریال اعلام شده است، افزود: این سارق با شیوهای خاص وارد انبارهای مجتمعها شده و اقلامی از جمله برنج، روغن، پمپ آب و سایر لوازم مصرفی را به سرقت میبرد که در بازجوییهای اولیه، به ارتکاب ۱۰۲ فقره سرقت اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک ضمن هشدار به شهروندان درباره ایمنسازی انبارها و اماکن خصوصی تأکید کرد که شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.