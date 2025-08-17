پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز ملی استقلال پاکستان همایشی با عنوان «جایگاه کشور پاکستان در اندیشه حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران» در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مولتان برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این نشست که با حضور جمعی از اندیشمندان، استادان دانشگاه و مسئولان دولتی پاکستان برگزار شد، سخنرانان این نشست با تأکید بر همبستگی عمیق معنوی، فکری و فرهنگی میان ایران و پاکستان جایگاه بلند پاکستان در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی را مایه سرافرازی ملت خود دانستند.
آنان با اشاره به جمله محبتآمیز حضرت آیتالله خامنهای مبنی بر اینکه «مردم پاکستان برای ما یک حمایت بزرگ معنوی محسوب میشوند» تصریح کردند: این نگاه راهبردی سبب شده است روابط دو ملت همواره بر پایه اخوت و اعتماد متقابل استوار بماند.
چند تن از سخنرانان همچنین به حمایتهای مثالزدنی ملت پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی اشاره کردند و تأکید داشتند این حمایتها مصداق بارزی از اندیشههای رهبر انقلاب درباره اهمیت و جایگاه پاکستان در معادلات منطقهای و جهان اسلام است. به گفته آنان این همبستگی نشان داد که پیوندهای قلبی و اعتقادی دو ملت از مرزهای سیاسی فراتر رفته و در بزنگاههای حساس به پشتوانهای واقعی برای مقاومت در برابر دشمنان مشترک تبدیل میشود.
سخنرانان همچنین خاطرنشان کردند که ملت و دولت پاکستان همواره با علاقهای عمیق و صمیمانه نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نگریسته و دیدگاههای ایشان درباره پاکستان را سرمایهای ارزشمند برای آینده روابط دو کشور میدانند.
«دکتر حمزه صدیقی» استاد دانشگاه دولتی مولتان، «صاحب مجتبی گیلانی» نماینده دولتی منطقه پنجاب جنوبی، «علامه مجاهد گردیزی» مدیر جامعه سیده فاطمهالزهرا (س)، «دکتر عنایت علی قریشی» استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل، «دکتر ظفر بابر» مدیر مدرسه فیض عام از جمله سخنرانان این همایش بودند.