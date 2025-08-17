گودال‌هایی که به آرامی در دل زمین شکل می‌گیرند، روایتی از تغییرات پنهان زمین را در روستای رحیم آباد از توابع شهرستان بوین زهرا آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرونشست زمین در دشت قزوین به دلیل برداشت بی‌رویه آب، سالانه به‌طور میانگین ۱۷ سانتی‌متر اتفاق می‌افتد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این مقدار ممکن است به ۲۰ تا ۲۴ سانتی‌متر در سال افزایش یابد.

این فرونشست، زخم عمیقی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود و در حال حاضر سطح زمین تقریباً ۱۷۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر پایین‌تر از سطح نرمال قرار دارد.

در حال حاضر، وجود بیش از ۱۴۰۰۰ حلقه چاه و مصرف ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی با روش‌های سنتی، فشار بی‌سابقه‌ای بر سفره‌های زیرزمینی وارد کرده است. برداشت بی‌رویه آب، تهدیدی جدی برای کشاورزی منطقه محسوب می‌شود، به‌طوری که میزان برداشت به ۴ لیتر بر ثانیه در سال‌های اخیر رسیده است.

این وضعیت نگران‌کننده نیاز به تدابیر جدی را برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از بیشتر شدن فرونشست زمین در دشت قزوین به‌وجود آورده است.