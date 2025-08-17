پخش زنده
مقامات محلی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان روز یکشنبه گزارش تازهای از وضعیت مناطق سیلزده در این کشور منتشر کردند که بر اساس آن شمار قربانیان به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «کاشف قیوم» مقام اجرایی شهرستان «بونیر» به عنوان کانون سیل در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کرد: بارشهای شدید و پدیده ریزش ناگهانی ابر (انفجار ابر) موجب وقوع سیلاب های ویرانگری در این منطقه شده که تاکنون جان ۴۰۱ نفر را گرفته و ۶۷۱ تن دیگر را زخمی کرده است.
وی افزود: خسارتها «بیسابقه» بوده و شامل مرگومیر انسانی، تلفات دام و نابودی گسترده زیرساختها میشود.
طبق گزارش رسمی، در این حادثه ۲۳۰۰ خانه به طور کامل ویران شده و ۴۱۳ منزل مسکونی نیز به شکل جزئی آسیب دیده است؛ سیلاب همچنین ۶ مدرسه دولتی را از بین برده، ۲ پاسگاه پلیس را نابود کرده و خسارتهای سنگینی به ۶۳۹ خودرو، ۱۲۷ مغازه و ۲ پل اصلی وارد کرده است.
مقامات محلی اعلام کردند علاوه بر ۴۰۱ کشته و ۶۷۱ زخمی، دستکم ۴۰۵۴ رأس دام نیز در این سیل تلف شده است.
عملیات امدادرسانی در شرایط دشوار ادامه دارد و به گفته منابع خبری تیمهای نجات شبانهروز در حال فعالیت هستند، اما حجم خسارتها بسیار گسترده بوده و بازسازی زمانبر خواهد بود.
همزمان ارتش پاکستان نیز در مناطق سیلزده از جمله روستاهای بونیر عملیات امداد و نجات را آغاز کرده است. نیروهای ارتش با استفاده از بالگرد و تجهیزات سنگین، علاوه بر نجات افراد گرفتار در زیر آوار و گلولای، به توزیع بستههای غذایی و پتو میان سیلزدگان پرداختهاند.