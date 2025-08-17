به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وحید هاشمیان در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس مقابل فجرسپاسی در هفته نخست لیگ برتر فوتبال، گفت: امیدوارم امسال یک سال بسیار خوب و موفق برای باشگاه پرسپولیس بوده و بتوانیم کنار مطبوعات همکاری بسیار خوبی با هم داشته باشیم.

وی در مورد وضعیت لیست مازاد تیمش و همچنین موضوع عدم نیازش به وحید امیری، افزود: حدود ۴۰ روز پیش ما تمرینات‌مان را شروع کردیم. زمانی هم که من آمدم، دو ماه از لیگ قبلی گذشته بود و پرسپولیس با مربی دیگری قرارداد داشت و لیستی داده بود که یکسری از بازیکنان مدنظر او جذب شده بودند. از زمانی هم که من آمدم خوشبختانه امکانات بسیار خوبی فراهم شد. اول قرار بود کمپ ما در ارزروم باشد، ولی تغییر کرده و به استانبول رفته بود، ولی در صحبتی که کردیم باشگاه موفق شد کمپ را به ارزروم تغییر دهد و بازی تدارکاتی را دوباره فراهم کند. اردوی بسیار خوبی داشتیم و من نیاز داشتم که بازیکنان را ببینم. طبیعتاً هر مربی سلیقه‌ای دارد و بازیکنانی را می‌خواهد. خوشبختانه هر کدام از بازیکنانی که به پرسپولیس می‌آیند نفرات بسیار خوب و توانمندی هستند که لیاقت داشتند. ما در برخی پست‌ها نیاز به جذب بازیکن داشتیم. دو بازیکن به صورت دلخواه به سمت من آمدند و می‌خواستند از تیم جدا شوند؛ من هم به باشگاه نامه زدم که من مخالف نیستم؛ بنابراین اگر بازیکنی صحبت می‌کند اقدام اول را خودشان انجام دادند که می‌خواستند از جمع ما جدا شوند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ما محدودیت لیست داریم. ما برای اینکه بازیکنی جذب کنیم نیاز به فضا داریم. این هم در همه جای دنیا وجود دارد. به همین خاطر ما صحبت‌هایی با برخی بازیکنان داشتیم و خوشبختانه توانستیم در برخی پست‌ها بازیکن جذب کنیم. من وحید امیری را به صورت شخصی بسیار دوست دارم. در مورد فنی بازیکن بسیار خوبی بوده و در تیم ملی هم بازی‌های خوبی انجام داده است، اما گاهی باید برای منافع تیم تصمیم بگیریم. ما در هر پست می‌توانیم دو بازیکن داشته باشیم، چون محدودیت لیست و زمان داریم. اگر ما تصمیمی می‌گیریم شخصی نیست. درباره سه بازیکنی هم که گرفتیم تصمیم شخص من بوده است. با بازیکنان دیگر هم نتوانستیم به توافق برسیم. نظر من این است که ما بازیکنان بسیار خوبی داریم و اگر قرار است بازیکنی جذب کنیم، ترجیح می‌دهم بازیکنان داخلی باشند و راحت در تیم جا بیفتند. نقل‌ و انتقالات‌مان تاکنون هوشمندانه بوده است و با قیمتی مناسب، بازیکنان بسیار خوبی جذب کردیم.

هاشمیان راجع به وضعیت سردار دورسون و اینکه آیا او به خاطر رفتارهایش در لیست مازاد قرار گرفته است، افزود: خیر! او هیچ رفتاری نداشته است. از روزی که او آمد ما با هم جلسه داشتیم و خودش گفت دوست دارد قراردادش دو ساله تمدید شود. من هم گفتم باید هر بازیکنی حداقل شش ماه بازی کند و شایستگی خودش را نشان دهد، اگر بازیکن خوبی باشد، می‌توانیم برای تمدید قراردادش تصمیم بگیریم، ولی دورسون گفت قرارداد دو ساله می‌خواهد. من هم آن زمان به باشگاه گفتم اگر این بازیکن چنین تصمیمی دارد من مانع جدایی او نمی‌شوم. من به‌عنوان مربی وظیفه دارم بهترین شرایط را برای بازیکن فراهم کنم. در فوتبال هم خیلی چیز‌ها پیش‌بینی نشده است. به همین خاطر کسانی که قرارداد دارند مثل سایرین با ما تمرین می‌کنند؛ اگر بازیکنانی ماندگار شوند عضو تیم هستند و اگر هم بروند آن تصمیم به کادر فنی و شرایط باشگاه بستگی دارد.