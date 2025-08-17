کمبود ۲ هزار تخت بیمارستانی در گلستان، افتتاح دو بیمارستان در سال آینده
نشست مجمع نمایندگان استان گلستان با مدیران دانشگاه علوم پزشکی گلستان با هدف بررسی و پیگیری طرحها و پروژههای نیمهتمام حوزه بهداشت و درمان، امروز در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان، در این نشست گفت: تقویت تجهیزات پزشکی بیمارستانهای استان بهویژه بیمارستانهای بندرترکمن و گنبدکاووس و همچنین توسعه مراکز جامع سلامت و مراکز بهداشتی از اولویتهای اصلی است.
عبدالحکیم آق ارکاکلی افزود: گلستان با کمبود دو هزار تخت بیمارستانی مواجه است که با احداث بیمارستانهای جدید، از جمله بیمارستان گنبد و تجهیز مراکز موجود این مشکل برطرف خواهد شد.
به گفته وی، این موضوعات در دیدار با وزیر بهداشت و درمان پیگیری خواهد شد.
ابراهیمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز با اشاره به عقبماندگی استان در حوزه زیرساختهای درمانی گفت: بیمارستانهای ۵ آذر گرگان، آیتالله طاهری، جلین و بیمارستان جایگزین طالقانی کودکان از جمله پروژههای نیمهتمام هستند که نیازمند تأمین اعتبار بوده و تکمیل آنها در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
او تصریح کرد: هیچیک از این پروژهها امسال به بهرهبرداری نخواهد رسید و تنها بیمارستانهای گالیکش و گمیشان در سال آینده افتتاح خواهند شد که ۲۰۰ تخت جدید به ظرفیت درمانی استان اضافه میکند.
به گفته ابراهیمی، امسال پروژههای مربوط به مراکز جامع سلامت و خانههای بهداشت به پایان میرسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه با اشاره به مشکل قطعی برق در بیمارستانها اظهار داشت: هرچند همه مراکز درمانی به برق اضطراری مجهز هستند، اما حتی قطعی لحظهای برق میتواند بخشهای حیاتی بیمارستانها را با مشکل مواجه کند.