به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست ستاد هماهنگی مدیریت تالاب‌های استان بر سامان دهی امور تالاب میقان اراک به عنوان یکی از تالاب‌های مهم و مهاجر پذیر کشور تاکید شد.

سرپرست اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی تعیین تکلیف مالکیت این تالاب از مسکن و شهرسازی به محیط زیست، اجرای برنامه‌های فرهنگی با عنوان تالاب شهر در راستای معرفی بیشتر تالاب میقان و حفاظت از آن از سوی شهرداری را از مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت: ایجاد مانیتورینگ در تالاب میقان اراک توسط اداره‌کل صمت و شرکت املاح معدنی، رعایت حقابه و انتقال پساب به تالاب و تبدیل این تالاب از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده و افزایش نیرو برای محافظت از آن از دیگر مصوبات بود.

امیر انصاری با بیان اینکه شرایط کم آبی و خشکسالی در تالاب میقان اراک هم تاثیرات زیادی گذشته است، گفت: تالاب میقان زیست بوم شکننده‌ای است که ضروری است در راستای حفظ آن همه تلاش‌ها بسیج شود.

قدرت الله ابک معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی هم با بیان اینکه توافقی طبق قانون با محیط زیست استان مرکزی صورت گرفته که بر مبنای آن ۵۰ درصد اعتبار ارزش افزوده عوارض آلایندگی شهرداری اراک باید با نظر محیط زیست انجام شود، گفت: تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تالاب میقان اراک باید مشخص و برگزاری جلسات در این خصوص هدفمند باشد.