پخش زنده
امروز: -
در پی سیل و رانش زمین در مناطقی از پاکستان، وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی با دولت و مردم این کشور ابراز همدردی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پیام دستگاه دیپلماسی کشورمان آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی و تسلیت دولت و مردم ایران را به ملت و دولت کشور برادر و همسایه پاکستان بهویژه خانواده قربانیان سیل و رانش زمین در مناطقی از پاکستان ابراز میدارد و برای قربانیان رحمت الهی و برای مصدومان سلامتی و بهبودی عاجل مسئلت میکند.
جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت به منظور کاهش آلام آسیبدیدگان میباشد.