جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و در راستای اصلاح نظام تصمیم‌گیری شورا‌ها و کمیته‌های کشور موضوع بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، «اصول و ضوابط ساماندهی نهاد‌های شورایی» تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در این جلسه با تأکید بر راهبرد دولت چهاردهم کم کردن و واگذاری اختیارات است، تصریح کرد: دولت در پی تمرکززدایی است که باید اقدامات در این راستا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نفع اتخاذ شود.

همچنین در این جلسه رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و تعاون کار، رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، دبیر هیئت دولت و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.