پخش زنده
امروز: -
شرکت صنایع معادن و عمران رضوی با همکاری شرکت فناور سبز بتن، طرحی برای استفاده از پسماند کارخانه های قند در تولید بتن دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت صنایع معادن و عمران رضوی، گفت: این اقدام علاوه بر کاهش مصرف سیمان، میتواند از آثار مخرب زیست محیطی جلوگیری کند.
مهدی پسنده منش با اشاره به سیاستهای کلان شرکت در حوزه محیطزیست و بهرهوری، منابع افزود: شرکت صنایع معادن و عمران رضوی به عنوان مجموعه ای چند فعالیتی، در صنایع مختلف از جمله تولید بلوک هبلکس، بتن و قطعات بتنی فعال است و در سالهای اخیر با هدف کاهش اثرات زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع، اقداماتی چون بهره برداری مجدد از پسماند و ضایعات خشک کارخانههای را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: به این منظور و با همکاری شرکت قند چناران و شرکت فناور سبز بتن، طرحی برای بهره برداری از پسماند کارخانه های قند در فرایند تولید بتن، آغاز شده است. این اقدام، علاوه بر کاهش مصرف سیمان، موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شود و از دفن و هدررفت پسماندها و آسیب های ناشی از آن برای محیط زیست، جلوگیری خواهد کرد.
پسنده منش، گفت: جلسات تخصصی متعددی با شرکت فناور سبز بتن برگزار و بازدیدهایی از خطوط تولید بتن و مصالح جایگزین سیمان انجام شده است. بررسیهای اولیه نشان میدهد که می توان از پسماند سایر صنایع نیز در این مسیر بهره برد.
وی افزود: این رویکرد علاوه بر حفاظت از محیط زیست، می تواند هزینه های تولید را کاهش دهد و اشتغال زایی قابل توجهی ایجاد کند. استفاده از مصالح نوین مانند هبلکس در کنار بهره گیری از پسماندها، سهم مهمی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، ایفا خواهد کرد.