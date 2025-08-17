پخش زنده
امروز: -
شایعه آتشسوزی در پالایشگاه و انبار نفت تهران تکذیب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: دقایقی پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که شایعاتی درباره وقوع آتشسوزی در انبار نفت تهران را مطرح میکرد.
وی افزود: این آتشسوزی به هیچیک از مخازن فرآوردههای نفتی ما ارتباطی ندارد و مربوط به یک شرکت خصوصی است.
آتشسوزی جنوب تهران ارتباطی با پالایشگاه تهران ندارد
شاکر خفایی سخنگوی شرکت پالایش نفت تهران نیز گفت: آتشسوزی جنوب تهران ارتباطی با پالایشگاه تهران ندارد؛ این حادثه در خارج از محدوده پالایشگاه نفت تهران و خارج از تأسیسات خطوط لوله و انبار نفت ری، به وقوع پیوسته و هیچگونه ارتباطی با تأسیسات عملیاتی مذکور ندارد.
وی افزود: همه واحدهای فرآیندی و تولیدی پالایشگاه تهران و انبار نفت ری و خطوط لوله بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت و تولید مستمر هستند و شرایط عملیاتی این تأسیسات کاملاً پایدار و ایمن است.
خفایی اظهار کرد: نیروهای امدادی و آتشنشانی در محل وقوع حادثه حضور یافته اندو اقدامات لازم جهت مهارکردن آتشسوزی در حال انجام است.