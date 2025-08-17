پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه و ضوابط موجود، گفت: دادخواستهای اعسار خارج از نوبت و به طور ویژه رسیدگی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای برنامهریزی مدیران واحدهای قضایی با گرامیداشت اربعین حسینی و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی، افزود: امروز بار مسئولیت ما در قبال مردم «متفاوت و مضاعف» است؛ زیرا که دیدیم مردم چگونه در برابر دشمن صهیونی ایستادند و در یک جبهه متحد، با انسجامی مثالزدنی، در شرایط سخت و پیچیده برای صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور، همصف شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بهعنوان خدمتگزاران مردم، در هر کسوت و مسئولیتی، حتی یک کارمند جز، اکنون مسئولیتی متفاوت با گذشته داریم و مابهازای آن انسجام اجتماعی، چیزی جز «خدمت خالصانه و بیمنت» نیست.
القاصی مهر با اشاره به جنگ شناختی و رسانهای دشمن افزود: دشمن با بهکارگیری بازوان رسانهای خود میکوشد میان مردم و حاکمیت یأس و شکاف ایجاد کند؛ در برابر این راهبرد، تکلیف ما «ارائه خدمت دقیق، بهموقع و مخلصانه» است و پاسخگویی و انجام بهموقع امور مردم بر همه ما فرض است.
وی با اشاره به ضرورت تلاش در جهت کسب رضایت مردم گفت: تلاش در جهت ارائه خدمت شایسته به مردم و کسب رضایت ایشان، «اصلِ اصول» است و همه ارکان حاکمیت، دولت و قوا باید همه ظرفیت خود را مصروف «کسب رضایت مردم» کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: این تصور که «در جاهای دیگر نارضایتی وجود دارد و کار ما به تنهایی مشکل را حل نمیکند» خطاست؛ اگر هرکس وظیفه خود را درست و دقیق انجام دهد، بیتردید در ارتقای رضایتمندی مراجعان اثرگذار خواهد بود.
القاصی مهر خطاب به مدیران واحدهای قضایی گفت: شما بهعنوان مدیران مجموعه و مسئولان واحدهای قضایی باید متفاوت از گذشته وارد عمل شوید؛ اگر مراجعهکنندهای به دلیل طولانیشدن فرآیند رسیدگی گلایه دارد، کلید حل مشکل در دستان شماست و با تلاش و صرف زمانِ مؤثر میتوان به آن نارضایتی پایان داد.
وی با تبیین کانونهای اصلی ایجاد نارضایتی در مراجعان به واحدهای قضایی خاطرنشان کرد: در آسیبشناسیها مشخص شده حدود ۸۰ درصد از رضایتمندی مراجعان به دو محور وابسته است: نخست «رفتار و نحوه مواجهه با مراجعان» و دوم «حوزه رسیدگیها» که اطاله دادرسی بخشی از آن است؛ برای این امر، ریاست قوه قضاییه اخیراً «دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی» را ابلاغ کردهاند که بر آسیبشناسی عوامل طولانیشدن رسیدگیها، مدیریت پروندهها، نظارت میدانی و ورود مؤثر مدیران استوار است.
پروندههای مسن و معوق در هر شعبه شناسنامهدار شوند
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: اجرای این دستورالعمل باید در تمامی واحدهای قضایی پیگیری شود؛ جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی بهصورت مستمر برگزار شود، پروندههای مسن و معوق در هر شعبه شناسنامهدار شوند و در صورت لزوم، موضوع در جلسات مشورتی طرح و برای پروندههای لاینحل یا رسوبکرده که به هر علت فرآیندشان طولانی شده، فوراً چارهاندیشی و تصمیمگیری شود تا اجازه ندهیم ماندگاری پرونده در شعب، سبب ایجاد نارضایتی در مراجعان شود.
القاصی مهر با اشاره به ضرورت اخلاقمداری و تکریم مراجعان گفت: نوع رفتار از بدو ورود مراجعهکننده به واحد قضایی تا نحوه تعامل کادر اداری و دفاتر، تعیینکننده است. فرهنگ اخلاقمداری باید در تمامی اجزای واحد قضایی جاری باشد. هر مراجعهکنندهای که پیگیر آخرین وضع پرونده خود است، باید با روی گشاده و پاسخ روشن مواجه شود.
وی افزود: همه مدیران واحدهای قضایی باید نسبت به میزان وقتی که در هفته برای دیدار با مردم و استماع سخنان آنان اختصاص میدهند، ارزیابی دقیقی داشته باشند و باید شناسایی شود بیشترین نارضایتیها مربوط به کدام شعب است؛ مدیران در این حوزه مسئولاند. رسیدگی بهروز و برخورد مناسب با مردم موجب میشود بستر هرگونه «آلودگی سازمانی» در مجموعه از بین برود. در قوه قضاییه، اعتماد مراجعان مهمترین رکن است و مراجعهکننده باید اطمینان داشته باشد قاضی و کارمند با سلامت کاری عمل میکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه کسب رضایتمندی مردم عنصر اصلی و محور همه فعالیتهاست، اضافه کرد: در سهماهه پایانی سال گذشته، در تعیین تکلیف پروندههای مسن و کاهش آمار شعب نامتعارف، همکاران زحمات ارزشمندی متحمل شدند که جای قدردانی دارد؛ اما امروز در دستگاه قضا، روحیه قوی، اراده محکم و پاسخگویی به مراجعان اصل است و باید مصممتر از گذشته، خدمت به مردم را مضاعف کنیم.
القاصی مهر در بخش دوم نشست شورای برنامهریزی مدیران واحدهای قضایی با اشاره به اینکه هیچ کارشناس و نیرویی بهتر از همکاران و مدیران در خط مقدم اجرا نمیتواند به مدیران عالی در «برنامهریزی و سیاستگذاری» کمک کنند، اظهار کرد: لازمه برنامهریزی صحیح برای اجرای دقیق مأموریتها، رجوع به قضات، کارمندان و مدیران واحدهای قضایی است؛ بنابراین تاکید بر این است که هر ایده و پیشنهادی که در جهت اصلاح امور و بازنگری در اجرای برنامهها سازنده است، بهصورت مکتوب اعلام شود و حتماً مورد توجه و ارزشگذاری قرار میگیرد.
وی در همین زمینه به مدیران واحدهای قضایی ماموریت داد تا نقطهنظرها ی کارکنان را اخذ و جمعبندی کنند و به مدیریت دادگستری کل استان تهران جهت بررسی و ارزیابی ارائه دهند تا در پیشبرد و ارتقای عملکردها و رفع کاستیها مؤثر واقع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: نقدها و ایرادها نسبت به تصمیمها و سیاستها نیز با کمال میل پذیرفته میشود. ممکن است برخی اشکالات از دید مدیریت پنهان مانده باشد؛ از این رو کمیتهای برای جمعآوری دیدگاه ها تعیین خواهد شد تا از دل آنها دستورالعملهای اجرایی استخراج و اشکالات رفع شود؛ چرا که یکایک کارکنان قضایی و اداری حاضر در واحدهای قضایی بازوی کارشناسی مدیریت هستید و میتوانید مدیریت را یاریِ مؤثر دهید.
افزون بر بعد قضاوت، «نظارت» مسئولیت شرعی و قانونی قضات است
القاصی مهر با اشاره به اهمیت نظارت بهعنوان یکی از شئون اساسی مدیران گفت: افزون بر بعد قضاوت، «نظارت» مسئولیت شرعی و قانونی قضات است. اگر مدیر روحیه نظارت نداشته باشد و نسبت به مجموعه حساس و پیگیر نباشد، مؤثر نخواهد بود و نباید نسبت به این مقوله بیتفاوت بود؛ باید حساس، جدی و مسئولیتپذیر بود و نسبت به عملکردها در همه بخشها ورود قاطع داشت.
وی حفظ استقلال دستگاه قضایی را ضرورتی همیشگی دانست و افزود: اگر انحراف یا لغزشی در حال وقوع است، باید ورودِ بهموقع داشت و اجازه نداد از داخل یا خارج نفوذ صورت گیرد یا حواشی و اعمال نفوذ، مسیر قانونی را منحرف کند؛ چرا که مدیر موفق کسی است که نسبت به این مسائل حساس باشد و اجازه ندهد «جایگاه، ثروت و زور» در فرآیند قضایی اثر بگذارد؛ مدیر باید ناظرِ قوی باشد تا همهچیز در چارچوب قانون انجام شود و از اجرای عدالت حمایت مؤثر شود تا قاضی محکم کار خود را به انجام رساند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه عملیاتی سالانه گفت: این برنامه کتباً ابلاغ شده و «مبدأ، مقصد و درصد تحقق» بهعنوان برنامه عملیاتی پیشِرو مشخص است؛ لذا ضرورت دارد خود را مطابق پیشرفت کارها تطبیق دهید و برای انجام هر یک از محورهای مندرج در این برنامه تا پایان سال برنامهریزی کنید.
دستاندازی به از اراضی ملی و منابع طبیعی خط قرمز حقوق عامه است
القاصی مهر دستاندازی به از اراضی ملی و منابع طبیعی را خط قرمز حقوق عامه برشمرد و گفت: ممکن است برخی اشخاص در بزنگاهها مختلف به دنبال سوءاستفاده و دستاندازی به اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی باشند، لذا تاکید بر این است که دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی حساسیت و سرعت عمل لازم در این زمینه را داشته باشند.
اعلام آمادگی دستگاه قضا برای مساعدت با دستگاههای خدماترسان درباره ناترازی انرژی
وی با اشاره به مسئله ناترازی انرژی در استان تهران افزود: دستگاه قضا آمادگی دارد تا در چارچوب وظایف قانونی خود به دستگاههای خدماترسان مساعدت کند و در همین زمینه تاکید بر این است که هر گونه حفر چاههای غیرمجاز و برداشتهای بیرویه از منابع آبی زیر زمینی بهطور ویژه تحت پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت هیئت های مستشاری برای ارائه طریق و مشورتدهی به قضات گفت: اکنون در دادگستری استان تهران این هیأتها تشکیل شده است؛ از این رو تاکید بر این است که مسائل مبهم را به این هیاتها منتقل کنید تا کمکرسان باشند.
القاصی مهر با اشاره به ضرورت ساماندهی بایگانیهای راکد به معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا با تشکیل جلسه ستاد ساماندهی بایگانیهای راکد، آخرین وضع این بایگانیها را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه مسائل و مشکلات در حوزه زندان افزود: ضرورت دارد تا در رویکرد موجود نسبت به اعمال نهادهای ارفاقی بازنگری شود و در سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان ورود جدی صورت گیرد.
القاصی مهر گفت: تاکید بر این است که درباره زندانیان تحت قرارِ کممدت مثلاً کمتر از سه روز بازنگری شود تا در مواردی که ضرورت ندارد از اعزامهای غیرلازم به زندان خودداری شود.
ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای تجدید وقت شده ناشی از وقایع و تعطیلات اخیر
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بر ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای تجدید وقت شده ناشی از وقایع و تعطیلات اخیر افزود: پروندههایی که به دلیل برخی رخدادها و نیز تعطیلات از پیش تعیین نشده، اوقات رسیدگیشان تجدید شده، باید در وقت فوقالعاده قرار گیرد تا از تضییع حقوق اصحاب پروندهها جلوگیری بهعمل آید.
القاصی مهر با اشاره به میزان نرخ گردش پرونده در برخی از حوزهها گفت: اکنون در بسیاری از واحدها نرخ گردش پرونده بالاست؛ در همین زمینه مقرر شد کمیتهای به ریاست معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان تهران تشکیل، وضعیت میدانی بررسی و آسیبشناسی شود؛ عواملِ بالا بودن نرخ گردش مشخص و ضمن ارزیابی بخشها، تعیین شود کدام بخش بیشترین سهم را دارد و نظارت مستمر تا کسب نتایج مناسب و کاهش معنادار اعمال شود.
وی در مورد ملاقاتهای مردمی نیز افزود: در ملاقاتهای مردمی، مراجعان با امید گرهگشایی از کار خود مراجعه میکنند، لذا دستورات صادر شده بهمنظور پیگیری امور مراجعان در ملاقاتهای مردمی نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه ضرورت دارد که پیگیری شود در هر مجتمع و واحد قضایی چه تصمیمی در خصوص این دستورات اتخاذ شده است؛ در همین زمینه به معاون قضایی در امور ارتباطات مردمی ماموریت داده میشود که مستمرا نتایج حاصل از دستورات صادره در ملاقاتهای مردمی را از واحدهای قضایی مربوطه مورد پیگیری قرار داده و میزان اثربخشی آن را ارزیابی کند.
دستور رئیس کل دادگستری تهران درباره پروندههای عناصر وابسته به دشمن
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پروندههای عناصر وابسته به دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: درباره این پروندهها مستندات و ادله باید بهخوبی جمعآوری شود و دادستانها موظفند راسا بهصورت ویژه و خارج از نوبت نسبت به این پروندهها ورود پیدا کنند تا ضمن صدور کیفرخواست متقن در کمترین زمان ممکن، پرونده جهت رسیدگی با پیک ویژه به دادگاه صالح ارجاع شود.
القاصی مهر درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا چکیدهای از الزامات این قانون و راهکارهای اجرایی مرتبط با آن را در اسرع وقت تهیه و بهعنوان یک بسته آموزشی در اختیار تمامی واحدهای قضایی استان تهران قرار دهد.
همه واحدهای اجرای احکام مدنی باید تا پایان سال الکترونیکی شوند
وی درباره امکان الکترونیکی شدن خدمات در بخش اجرای احکام مدنی گفت: در حال حاضر این امکان فراهم است و اجرای احکام حقوقی برخی از مجتمعهای قضایی بهطور کامل الکترونیکی شده است؛ بر همین اساس تأکید میشود تمامی واحدهای اجرای احکام مدنی تا پایان سال الکترونیکی شوند.
«پیگیری ایمنسازی ساختمانهای ناایمن از باب حقوق عامه»، «نظارت بر وضعیت انبار گمرکات» و «تقدیر از حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران به جهت کسب رتبه برتر» از دیگر محورهای سخنان القاصی در این نشست بود.
وی با تشکر ویژه از حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندانهای استان تهران به جهت تلاش برای بهبود خدمترسانی به زندانیان و بازسازی ندامتگان اوین و انتقال زندانیان با اهدای لوح تقدیر، قدردانی بهعمل آورد.