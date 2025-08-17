مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به پیشینه تاریخی شعر و آیین‌های مذهبی در این خطه گفت: نخستین حکومت شیعی ایران در مازندران شکل گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سومین محفل بزرگ شب شعر اربعین حسینی مازندران با عنوان «شبی با شعر کلمات نذری» در آستان مقدس امام‌زاده قاسم شهرستان بابل برگزار شد.

محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، اظهار کرد: فرهنگ ایرانی و اسلامی در طول تاریخ با شعر به هم پیوند خورده و بسیاری از شاعران بزرگ همچون رودکی، فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا در اعتلای این فرهنگ نقش داشته‌اند.

وی افزود: مازندران به‌عنوان دیار تبرستان، نخستین نقطه شکل‌گیری حکومت شیعی در ایران بوده و همین پیشینه سبب شده شعر و موسیقی آیینی این استان از جمله سبک چاووشی، تاریخی بیش از هشت قرن داشته باشد.

محمدی با اشاره به سبک‌های فراموش‌شده‌ای همچون موری و لالایی تأکید کرد: باید این آیین‌های اصیل و موسیقی آیینی دوباره احیا شوند تا فرهنگ عاشورایی و هویت بومی مازندران زنده بماند.

وی با تأکید بر پیوند تاریخی شعر و آیین‌های مذهبی در این استان گفت: نخستین حکومت علویان شیعه در ایران در مازندران شکل گرفت و شعر آیینی و موسیقی سنتی این خطه، پیشینه‌ای بیش از ۸۰۰ سال دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: استمرار چنین محافل فرهنگی می‌تواند به تقویت پیوند جامعه با میراث ادبی و مذهبی کمک کند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این برنامه‌ها را به‌طور منظم ادامه خواهد داد.