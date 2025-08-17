جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمادگی ملت ایران و یگان‌های نیرو‌های مسلح را به جهانیان نشان داد.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، توان و اقتدار نیرو‌های نظامی و ملت ایران با جهانیان نشان داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در رزمایش شهدای اقتدار که با رمز یا رسول الله در استان اجرا شد گفت: افتخار ما این است که یک بسیجی هستیم و به بسیجی بودنمان افتخار می‌کنیم.

هاشمی اعتماد مردم را بالاترین سرمایه اجتماعی دانست و گفت: پشتیبانی مردم از نیرو‌های مسلح و در حوزه‌های فرهنگی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی بالاترین سرمایه است.

استاندار گفت: افزایش سطح آگاهی مردم و بصیرت افزایی در محلات یکی از راهکار‌ها و فعالیت‌های حوزه بسیج در سطح استان است.

فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: بخشی از برنامه‌های این رزمایش براساس تجربیات بدست آمده مردم از دفاع مقدس در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونی انجام شد که بر همین اساس در سازمان بسیج سازوکار‌ها را براساس تجربیات مردمی سازماندهی و بروز کردیم که در موارد خاص و نیاز بتوان از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مردمی در عرصه‌های خدمت‌رسانی در سطح استان استفاده شود.

سردار مهدوی افزود: این رزمایش یک رزمایش ملی است که به مدت یک هفته در کل کشور برگزار خواهد شد و در خراسان جنوبی از امروز به صورت سراسری آغاز شده و به مدت ۲۴ ساعت تا فرداشب برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا استان افزود: رزمایش "شهدای اقتدار ملی" با شعار "بسیج عمومی، شور انقلابی و محله مقاوم" که با تلاش همه جانبه بسیج مردمی، برگرفته از شور انقلابی برای تحقق محله مقاوم با رمز مقدس "یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم" را آغاز می‌کنیم.