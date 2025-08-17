قهرمانی تیم دانشور و نایبقهرمانی تیم علینسب در سوپرلیگ شطرنج ترکیه
نمایندگان شطرنج کشورمان در سوپرلیگ ترکیه که به صورت تیمی برگزار شد، عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را کسب کردند.
، در پایان رقابتهای سوپرلیگ شطرنج ترکیه، تیم باشگاه ورزشی شطرنج بایگان پندیک با حضور استاد بزرگ بردیا دانشور و کسب ۲۶ امتیاز از ۱۵ دور، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. همچنین تیم باشگاه ورزشی فنرباغچه با حضور استاد بزرگ بانوان مبینا علینسب و مجموع ۲۵ امتیاز به مقام نایبقهرمانی رسید.
این مسابقات با حضور ۱۶ تیم ۱۳ تا ۲۵ مرداد در هتل مایرا پالاس شهر آنکارا برگزار شد و مجموعاً پنج شطرنجباز ایرانی در ترکیب تیمهای مختلف حضور داشتند.
همچنین استاد بزرگ سینا موحد با تیم باشگاه ورزشی هواپیمایی ترکیه و ۱۶ امتیاز، در جایگاه ششم قرار گرفت. استاد بینالمللی رضا مهدوی با باشگاه ورزشی شطرنج بورحانیه و ۱۰ امتیاز، رتبه دهم را به دست آورد. استاد بینالمللی مرتضی دربان در قالب باشگاه ورزشی تجربه بورسا با ۵ امتیاز در رده پانزدهم ایستاد.