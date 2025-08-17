به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ حسن رفیعی اظهار داشت: در پی اعلام ۳ نفر از شاکیان پرونده درباره کلاهبرداری مشابه به روش تعویض و ربودن کارت‌های عابر بانک بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ میانه قرار گرفت.

وی افزود: تعدادی از شهروندان که برای انجام امور بانکی به دستگاه عابر بانک مراجعه کردند به علت نداشتن دانش و سواد کافی افراد کلاهبردار برای استفاده از دستگاه خودپرداز به آنها کمک کردند و پس از مدتی مالباختگان متوجه شدند که مبالغی از حسابشان برداشت شده و کارت دریافتی از این افراد کارت بانکی آنها نبوده و کارت دریافتی شبیه به آن بوده است.

وی با دعوت از شاکیان برای دریافت اظهارات آنها گفت: پس از دعوت مجدد از شکات اظهارات آنان به صورت دقیق و مبسوط دریافت و ابعاد مختلف پرونده واکاوی شده و در ادامه با استفاده از روش‌های پلیسی هویت ۳ نفر از افراد کلاهبردار شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: ماموران با هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه هر ۳ متهم را دستگیر و به مقرر پلیس منتقل کردند.