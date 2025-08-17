دستگیری کلاهبرداران کارتهای بانکی در میانه
فرمانده انتظامی میانه از دستگیری کلاهبرداران کارتهای بانکی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ حسن رفیعی اظهار داشت: در پی اعلام ۳ نفر از شاکیان پرونده درباره کلاهبرداری مشابه به روش تعویض و ربودن کارتهای عابر بانک بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ میانه قرار گرفت.
وی افزود: تعدادی از شهروندان که برای انجام امور بانکی به دستگاه عابر بانک مراجعه کردند به علت نداشتن دانش و سواد کافی افراد کلاهبردار برای استفاده از دستگاه خودپرداز به آنها کمک کردند و پس از مدتی مالباختگان متوجه شدند که مبالغی از حسابشان برداشت شده و کارت دریافتی از این افراد کارت بانکی آنها نبوده و کارت دریافتی شبیه به آن بوده است.
وی با دعوت از شاکیان برای دریافت اظهارات آنها گفت: پس از دعوت مجدد از شکات اظهارات آنان به صورت دقیق و مبسوط دریافت و ابعاد مختلف پرونده واکاوی شده و در ادامه با استفاده از روشهای پلیسی هویت ۳ نفر از افراد کلاهبردار شناسایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: ماموران با هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه هر ۳ متهم را دستگیر و به مقرر پلیس منتقل کردند.