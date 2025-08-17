پخش زنده
نهضت تجهیز چراغهای راهنمایی در مشهد به باتریهای شارژشونده درحال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری مشهد گفت: همکاران ما در چند روز اخیر ۵۱ تقاطع پرتردد را به برق اضطراری متصل کرده اند. در مرحله اول تقاطعهای پرترددی نظیر تقاطع های خیام -سجاد، مهدی- فردوسی، چهارراه شهدا- مقدم طبرسی، آیت ا... عبادی-کاشانی، خواجه ربیع-ناصری، گاز-رسالت، چمن-مصلی، معلم -دانشجو، هاشمیه-صارمی به سیستم برق اضطراری مجهز شدند
رضا نوروزی افزود: نصب باتری و برقراری برق اضطرای برای چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر مشهد ادامه دار است و از امروز تقاطعهای پرتردد مشهد که برق اضطراری دارند به هشتاد تقاطع میرسند.