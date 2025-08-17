هشتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آماتور‌های ایران به میزبانی زنجان برگزار می‌شود.

زنجان، میزبان مسابقات شطرنج قهرمانی آماتور‌های ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هشتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آماتور‌های ایران ویژه بازیکنان دارای ریتینگ زیر ۲۰۰۰ و بازیکنان بدون ریتینگ بانوان و آقایان ۱۲ تا ۱۷ شهریور در زنجان برگزار می شود.

مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان به صورت مجزا به شرح زیر برگزار می‌شود:

جدول A: آقایان دارای ریتینگ ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰

جدول B: آقایان دارای ریتینگ زیر ۱۷۰۰ و بدون ریتینگ

جدول C: جدول بانوان

اساتید دارای عناوین استادی بین‌المللی و بزرگ (WIM, WGM, IM, GM) مجاز به شرکت در رقابت‌ها نیستند.