زنجان، میزبان مسابقات شطرنج قهرمانی آماتورهای ایران
هشتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آماتورهای ایران به میزبانی زنجان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هشتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آماتورهای ایران ویژه بازیکنان دارای ریتینگ زیر ۲۰۰۰ و بازیکنان بدون ریتینگ بانوان و آقایان ۱۲ تا ۱۷ شهریور در زنجان برگزار می شود.
مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان به صورت مجزا به شرح زیر برگزار میشود:
جدول A: آقایان دارای ریتینگ ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰
جدول B: آقایان دارای ریتینگ زیر ۱۷۰۰ و بدون ریتینگ
جدول C: جدول بانوان
اساتید دارای عناوین استادی بینالمللی و بزرگ (WIM, WGM, IM, GM) مجاز به شرکت در رقابتها نیستند.