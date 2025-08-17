استیو ویتکاف در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای نخستین‌بار با ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، استیو ویتکاف در این گفت‌و‌گو از تعدیل مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار چندساعته در آلاسکا خبرداد.

براساس ماده ۵ پیمان ناتو، اگر یک عضو این پیمان، هدف حمله مسلحانه قرار گیرد، تمامی اعضای دیگر این ائتلاف، آن اقدام را به‌عنوان حمله به همه اعضا تلقی کرده و اقدامات لازم را برای یاری‌رساندن به عضو مورد حمله انجام خواهند داد.

اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز روز یکشنبه از این تضمین‌های امنیتی برای اوکراین استقبال کرد و گفت: اتحادیه اروپا آماده است سهم خود را در این ارتباط ایفا کند.

با این حال، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، امروز یکشنبه هشدار داد که اگر تلاش ترامپ برای پایان دادن به جنگ نتیجه ندهد، روسیه با تبعات آن روبه‌رو خواهد شد. او در عین حال، مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های جدید ابراز کرد و گفت: به محض اینکه تحریم‌های بیشتری علیه روسیه وضع شود، گفت‌و‌گو‌ها متوقف خواهد شد.

روبیو افزود: ما هنوز فاصله زیادی تا توافق صلح داریم. ما پیشرفت‌هایی در شناسایی زمینه‌های توافق داشتیم، اما همچنان اختلافات بزرگی باقی مانده است. ما هنوز در آستانه توافق صلح نیستیم، اما فکر می‌کنم به سمت آن گام‌هایی برداشته شده است.

براساس گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی، ترامپ قرار است روز دوشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی دیدار کند.

سی‌ان‌بی‌سی نوشت: اگر کرملین واقعاً با شرایطی مشابه ماده ۵ برای اوکراین موافقت کرده باشد، این یک چرخش جدی در مواضع روسیه خواهد بود، چراکه یکی از توجیهات اصلی حمله به اوکراین، جلوگیری از پیوستن این کشور به ناتو اعلام شده بود.

اوکراین همچنین خواستار آن است که هر توافق صلحی تضمین کند روسیه، هرگز دوباره به این کشور حمله نخواهد کرد.