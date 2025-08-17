امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اما و اگر‌های تغییر واحد پول ملی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶- ۲۱:۲۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آخرین جزئیات طرح کالابرگ
آخرین جزئیات طرح کالابرگ
۱۴۰۴-۰۵-۲۷
اما و اگر‌های تغییر واحد پول ملی
اما و اگر‌های تغییر واحد پول ملی
۱۴۰۴-۰۵-۲۶
رک و پوست کنده در پاسخ به یک پیام از آن سوی مرز‌ها
رک و پوست کنده در پاسخ به یک پیام از آن سوی مرز‌ها
۱۴۰۴-۰۵-۲۶
سفر رئیس جمهور به ارمنستان
سفر رئیس جمهور به ارمنستان
۱۴۰۴-۰۵-۲۷
خبرهای مرتبط

سه راهکار گرفتار نشدن در رکود تورم

جزئیات جدید از حذف چهار صفر از واحد پولی

تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در هیئت دولت

برچسب ها: ریال ، واحد پول ملی ، حذف صفر از پول ملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 