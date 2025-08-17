به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این تصویر ارزشمند توسط محیط‌بان اردلان مرتضوی به ثبت رسیده و نشان‌دهنده‌ی غنای تنوع زیستی و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات‌وحش در استان سمنان است.

پلنگ ایرانی بزرگ‌ترین زیرگونه پلنگ در جهان و گونه‌ای ارزشمند در ایران محسوب می‌شود.

این گونه در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده‌ی «در معرض خطر انقراض قرار دارد و حفاظت از زیستگاه‌های آن نقشی اساسی در بقای نسلش ایفا می‌کند.