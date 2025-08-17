به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی یزدانی در هفته سوم رقابت‌های تنیس صربستان در دیداری پایانی مقابل نماینده آرژانتین به میدان رفت و با قبول عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.

او با نتایج ۳ بر ۶ و ۶ بر ۷ بازی را به حریف واگذار کرد تا برای دیدار‌های آتی خود آماده شود. یزدانی پیش از این و در تور جهانی تنیس تهران موفق شده بود قهرمانی رقابت‌ها را از آن خود کند تا اولین ایرانی باشد که به این عنوان دست یافته است.