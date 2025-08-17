نایب قهرمانی نماینده تنیس ایران در رقابتهای صربستان
نماینده تنیس کشورمان در هفته سوم رقابتهای صربستان با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علی یزدانی در هفته سوم رقابتهای تنیس صربستان در دیداری پایانی مقابل نماینده آرژانتین به میدان رفت و با قبول عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.
او با نتایج ۳ بر ۶ و ۶ بر ۷ بازی را به حریف واگذار کرد تا برای دیدارهای آتی خود آماده شود. یزدانی پیش از این و در تور جهانی تنیس تهران موفق شده بود قهرمانی رقابتها را از آن خود کند تا اولین ایرانی باشد که به این عنوان دست یافته است.