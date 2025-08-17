مسابقات تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ۶ وزن
رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ عربستان در ۶ وزن جدید و در دو گروه بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.
با اعلام مسئولان برگزاری این رقابت ها، مسابقات تکواندو در ۶ وزن جدید و در دو گروه بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.
در گروه آقایان مسابقات در اوزان ۵۴-، ۶۰-، ۶۷-، ۷۴-، ۸۲- و ۸۲+ کیلوگرم و در گروه بانوان در اوزان ۴۶-، ۵۱-، ۵۷-، ۶۳-، ۷۰- و ۷۰+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.
بخش اصلی این بازیها از جمله رقابتهای تکواندو در Boulevard City و در وسعتی حدود ۹۰۰,۰۰۰ مترمربع (۹۰ هکتار) برگزار می شود. این منطقه شامل فضاهای سرگرمی متنوع از جمله باغها، فوارههای موزیکال، کافهها و رستورانهای محلی و بینالمللی و فروشگاههای برندهای معروف، سالنهای تئاتر و سینما (دارای چندین سالن تئاتر برای اجراهای هنری و موسیقی، از جمله بزرگترین سینما در عربستان سعودی) خواهد بود.
ریاض دومین بار میزبان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است؛ نخستین دوره این بازیها نیز در سال ۲۰۰۵ در عربستان سعودی (در شهرهای مکه، مدینه، جده و طائف) برگزار شده بود.