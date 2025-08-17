مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، از روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد تا یکشنبه ۲ شهریور بدلیل افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم، هوای پایتخت گرم‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا خورشیدی شامگاه یکشنبه در گفتگویی اظهار کرد: با توجه به ماندگاری توده هوای گرم در این بازه زمانی، اداره کل هواشناسی استان تهران، هشدار سطح زرد را صادر کرده که امکان افزایش دمای هوا، گرمای بیشتر نسبت به روز‌های گذشته و تابش اشعه فرابنفش در این ایام نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته دمای تهران حداکثر به ۳۴ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید، اما در زمان هشدار سطح زرد در روز‌های آینده دمای هوا به ۳۸ تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که نشان از گرم شدن هوا دارد البته در برخی مناطق جنوبی همچون ورامین درجه هوا به ۴۱ تا ۴۲ درجه هم می‌رسد.

امکان افزایش تابش اشعه فرابنفش بیشتر می‌شود

وی درباره اینکه امکان تعطیل شدن دوباره تهران در چنین وضعیتی وجود دارد، اضافه کرد: تعطیلی را باید مسئولان اجرایی تصمیم بگیرند، ما هشدار را صادر کردیم، زیرا به دلیل گرمای هوا، افزایش مصرف حامل‌های انرژی و تابش اشعه فرابنفش را شاهد خواهیم بود.

خورشیدی افزود: در چنین شرایطی احتمال گرمازدگی و نیاز آبی شهروندان هم با رشد مواجه خواهد شد، اگر چه برای گیاهان و جانواران نیز رشد نیاز آبی بیشتر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره میزان بارش‌ها در استان نیز گفت: بارش‌ها در بازه زمانی ماه‌های آینده کمتر از نرمال است این در حالیست که دمای هوا از نرمال بیشتر است.

به گفته وی، براساس آمار‌های موجود در سطح استان میانگین بارش‌ها در استان به ۱۴۲ میلی‌متر بارندگی رسیده که نسبت به بلندمدت ۴۲ درصد میزان بارش کاهشی شده است.