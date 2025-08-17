معرفی نفرات راه یافته به یک چهارم نهایی تنیس ۱۰۰۰ امتیازی بانوان
رقابتهای ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان در زمینهای آسایش مازندران پیگیری شد و نفرات برتر به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین روز از جدول اصلی مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان در زمینهای مجموعه آسایش مازندران برگزار شد و نفرات حاضر برای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی با هم دیدار کردند.
در سومین روز این مسابقات ۸ دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد؛
ملینا عباس زاده – آنوش روستایی (۶-۷ و ۲-۶ عباس زاده)
الای حلاجی زحمتکش- نیلا رحیمی (۰-۶ و ۱-۶ زحمتکش)
نیایش احمدی – سما فتح علی زاده (۲-۶ و ۳-۶ احمدی)
نیلرام دهستانی- گلنسا اکبری (۲-۶ و ۵-۷ اکبری)
ماندانا کمیجانی – لیلا اژدهاکش (۲-۶ و ۵-۷ کمیجانی)
دیبا سیدی راد – سارینا اخوان (۲-۶ و ۰-۶ اخوان)
کوثر یعقوبی- فرنوش صباغ (۳-۶ -۳-۱ ret صباغ)
الهام رضایی – زهرا ملک پور افشار (۵-۷، ۶-۳ و ۳-۶ ملک پور افشار)
در بخش دونفره بازیها نیز ۴ تیم اکبری – کمیجانی، عباس زاده – رحیم زاده، بهزاد پور- اخوان و زحمتکش – ملک پور افشار به نیمه نهایی راه یافتند و امروز با برگزاری ۶ دیدار تکلیف نفرات راه یافته به مرحله بعدی بازیها مشخص میشود.
این مسابقات با حضور ۴۸ بازیکن از سراسر کشور ۲۲ تا ۲۸ مرداد به مدیریت بیتا سیادتی و سرداوری آیدا شجاعی در زمینهای آسایش مازندران در حال پیگیری است.