رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان در زمین‌های آسایش مازندران پیگیری شد و نفرات برتر به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین روز از جدول اصلی مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان در زمین‌های مجموعه آسایش مازندران برگزار شد و نفرات حاضر برای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی با هم دیدار کردند.

در سومین روز این مسابقات ۸ دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد؛

ملینا عباس زاده – آنوش روستایی (۶-۷ و ۲-۶ عباس زاده)

ال‌ای حلاجی زحمتکش- نیلا رحیمی (۰-۶ و ۱-۶ زحمتکش)

نیایش احمدی – سما فتح علی زاده (۲-۶ و ۳-۶ احمدی)

نیلرام دهستانی- گلنسا اکبری (۲-۶ و ۵-۷ اکبری)

ماندانا کمیجانی – لیلا اژدهاکش (۲-۶ و ۵-۷ کمیجانی)

دیبا سیدی راد – سارینا اخوان (۲-۶ و ۰-۶ اخوان)

کوثر یعقوبی- فرنوش صباغ (۳-۶ -۳-۱ ret صباغ)

الهام رضایی – زهرا ملک پور افشار (۵-۷، ۶-۳ و ۳-۶ ملک پور افشار)

در بخش دونفره بازی‌ها نیز ۴ تیم اکبری – کمیجانی، عباس زاده – رحیم زاده، بهزاد پور- اخوان و زحمتکش – ملک پور افشار به نیمه نهایی راه یافتند و امروز با برگزاری ۶ دیدار تکلیف نفرات راه یافته به مرحله بعدی بازی‌ها مشخص می‌شود.

این مسابقات با حضور ۴۸ بازیکن از سراسر کشور ۲۲ تا ۲۸ مرداد به مدیریت بیتا سیادتی و سرداوری آیدا شجاعی در زمین‌های آسایش مازندران در حال پیگیری است.