به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی تنیس آقایان در زمین‌های آکادمی تنیس بابک، تنیسور‌ها با انجام راند سوم بازی‌ها به مصاف حریفان خود رفتند.

با انجام راند سوم جدول انفرادی نتایج زیر بدست آمد:

سینا مقیمی – اصلان منتخب (۲-۶ و ۴-۶ مقیمی)

سیاوش شیردل – سامیار الیاسی (۱-۶ و ۳-۶ الیاسی)

کیارش حنیفی -ارشیا محمد شفیعی (۳-۶ و ۱-۶ حنیفی)

آیریک عابدین زاده – امید پرشان (۵-۷ و ۶-۷ عابدین زاده)

حسام سلطانی – حسام یزدی (۲-۶ و ۲-۶ یزدی)

رهام میرزایی – علیرضا نصیری (۲-۶ و ۴-۶ نصیری)

امیر حسین بادی- ارسلان قمی (۴-۶ و ۱-۶ بادی)

فرزاد رحیمی – مهدی عابدینی (۳-۶ و ۶-۷ عابدینی)

در بخش دونفره نیز تیم‌های مقیمی – طاهرخانی، ملاعسگری – یزدی، اشجاری نیا – بادی و حنیفی – شیردل با شکست حریفان خود به نیمه نهایی رسیدند.

در این دوره از مسابقات تنیسور‌هایی از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، آذربایجان غربی، البرز، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمان و قم حضور دارند و از ۱۹ تا ۲۸ مرداد برای کسب عناوین برتر در زمین‌های آکادمی تنیس بابک به مصاف حریفان خود می‌روند. این بازی‌ها امروز با برگزاری ۶ دیدار پیگیری می‌شود.

مدیریت این مسابقات بر عهده نازنین فاضلی است و سینا ابراهیمیان سرداوری (نشان نقره سرداوری) بازی‌ها را بر عهده دارد.