تیم بسکتبال ۳ به ۳ دختران زیر ۲۳ سال کشورمان در رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیا به مقام سوم رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم بسکتبال ۳ به ۳ دختران زیر ۲۳ سال ایران در پایان رقابت‌های لیگ جوانان ملت‌های آسیا به مقام سوم رسید.

مسابقات لیگ ملت‌های آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال با حضور ۶ تیم در دو بخش بانوان و آقایان در ۶ مرحله برگزار شد. هر مرحله امتیازات و مقام‌های جداگانه را داشت، در هر مرحله تیم اول ۱۰۰ امتیاز، تیم دوم ۸۰ امتیاز، مقام سوم ۷۰ امتیاز، مقام چهارم ۶۰ امتیاز، مقام پنجم ۵۰ امتیاز و مقام ششم ۴۵ امتیاز کسب کردند. نتیجه کلی این دوره از رقابت‌ها براساس مجموع امتیازات محاسبه شد.

تیم بانوان کشورمان در این رقابت‌ها در مجموع ۶ مرحله، با کسب ۳۶۵ امتیاز از حداکثر امتیازات به مقام سوم دست پیدا کرد.

رده‌بندی تیم‌ها در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

۱. ژاپن - ۵۵۰ امتیاز

۲. چین - ۴۸۰ امتیاز

۳. ایران - ۳۶۵ امتیاز

۴. مغولستان - ۳۶۰ امتیاز

۵. قزاقستان - ۳۶۰ امتیاز

۶. مالزی - ۳۱۵ امتیاز

اعضای تیم ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

مهلا عابدی، مریم کریم سرمدی، شمیم نوری، مهسا کرانی، عسل نسترن تهرانی

سحر نجفی به عنوان مربی این تیم را همراهی کرد.