مقام سوم تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران در لیگ ملتهای آسیا
تیم بسکتبال ۳ به ۳ دختران زیر ۲۳ سال کشورمان در رقابتهای لیگ ملتهای آسیا به مقام سوم رسید.
مسابقات لیگ ملتهای آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال با حضور ۶ تیم در دو بخش بانوان و آقایان در ۶ مرحله برگزار شد. هر مرحله امتیازات و مقامهای جداگانه را داشت، در هر مرحله تیم اول ۱۰۰ امتیاز، تیم دوم ۸۰ امتیاز، مقام سوم ۷۰ امتیاز، مقام چهارم ۶۰ امتیاز، مقام پنجم ۵۰ امتیاز و مقام ششم ۴۵ امتیاز کسب کردند. نتیجه کلی این دوره از رقابتها براساس مجموع امتیازات محاسبه شد.
تیم بانوان کشورمان در این رقابتها در مجموع ۶ مرحله، با کسب ۳۶۵ امتیاز از حداکثر امتیازات به مقام سوم دست پیدا کرد.
ردهبندی تیمها در این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
۱. ژاپن - ۵۵۰ امتیاز
۲. چین - ۴۸۰ امتیاز
۳. ایران - ۳۶۵ امتیاز
۴. مغولستان - ۳۶۰ امتیاز
۵. قزاقستان - ۳۶۰ امتیاز
۶. مالزی - ۳۱۵ امتیاز
اعضای تیم ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
مهلا عابدی، مریم کریم سرمدی، شمیم نوری، مهسا کرانی، عسل نسترن تهرانی
سحر نجفی به عنوان مربی این تیم را همراهی کرد.