براساس مصوبه جدید شورای رقابت، قیمت گذاری دستوری خودرو از بین رفت و خودروسازان از این پس قیمت را محاسبه و به سازمان حمایت اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در مصوبه جدید شورای رقابت ذکر شده که قیمت پایه بر اساس متوسط ۶ ماهه نرخ ارز حواله‌ای مشخص می‌شود و مبنای افزایش قیمت، میزان رقابت پذیری خودرو است که در مقایسه با ۳ خودروی خارجی هم رده تعیین می‌شود، وزارت صمت موظف است خودرو‌های رقیب خارجی را برای ترازیابی مشخص کند.

همچنین سازمان حمایت موظف است که بر حسن انجام قیمت گذاری نظارت داشته باشد و هر شش ماه گزارشی را به شورای رقابت بدهد. بر اساس دستور العمل جدید شورای رقابت عرضه کنندگان خودرو حق ندارند که خودروهای بدون قیمت گذاری را پیش فروش کنند. همچنین باید با توجه به برنامه تولید خود، عرضه محصولات را در قالب فروش و پیش فروش انجام دهند.