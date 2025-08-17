اَمان، میزبان دختران جودو ایران در رقابتهای جام آسیا
تیم ملی جودو دختران ایران برای حضور در رقابتهای بینالمللی جام آسیا، عازم اردن شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی جودو دختران ایران امروز یکشنبه بیست و ششم مرداد به منظور شرکت در مسابقات معتبر جام آسیایی راهی شهر اَمان، پایتخت اردن شد.
در این اعزام، ملیپوشان کشورمان در دو وزن به روی تاتامی خواهند رفت. سمیرا خاکخواه در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم و مریم بربط نماینده دیگر ایران در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم با هدایت و سرمربیگری معصومه جعفری در این رقابتها حضور خواهند داشت.
مسابقات جام آسیا در دو روز در شهر اَمان اردن برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه اعلام شده، سمیرا خاکخواه فردا در روز نخست این رقابتها به مصاف حریفان خود میرود و همچنین در روز دوم مسابقات، مریم بربط دیگر نماینده تیم ملی جودو مبارزات خود را برابر رقبا آغاز خواهد کرد.