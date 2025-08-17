پخش زنده
امروز: -
قرعهکشی مسابقات جودو جام آسیا در اردن برگزار شد و تیم ملی بانوان کشورمان رقبای خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی برگزاری قرعهکشی و سیدبندی مسابقات جام آسیا - اردن، ترکیب رقبای جودوکا بانوان کشورمان مشخص شد.
در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم، مریم بربط در سید یک قرار گرفت. وی در نخستین مبارزه خود به مصاف حریف لبنانی خواهد رفت و در دومین دیدار باید با جودوکایی از اردن روبهرو شود.
همچنین در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم، سمیرا خاکخواه دیگر نماینده ایران در گروه B جای گرفت. او در دور اول قرعه استراحت دارد و در دومین دیدار مقابل نماینده اردن به روی تاتامی خواهد رفت.