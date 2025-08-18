اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای شرکتهای فناور
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مهدی فرنیان افزود: این صندوق برای حمایت از توسعه بازارهای بینالمللی شرکتهای فناور و نوآور کشور، تسهیلات ارزانقیمتی را برای مشارکت این شرکتها در نمایشگاههای بینالمللی در نظر گرفتهاست.
وی گفت: صندوق صنایع پیشرفته، سال ۱۳۷۶ با عنوان صندوق صنایع الکترونیک کار خود را آغاز کرد. بعد از ۲۲ سال فعالیت در حوزه الکترونیک، در سال ۱۳۹۸ تغییر نام پیدا کرد و به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به حوزه هایتک و شرکتهای دانشبنیان خدمت میکند.
فرنیان تاکید کرد: خدمات صندوق شامل تسهیلات مالی و اعتباری با نرخ بهره ترجیحی هستند که شامل تسهیلات مالی یعنی وام و ضمانتنامه میشود، خدمات کارشناسی، سرمایهگذاری خطرپذیر غیرمستقیم، بیمههای تخصصی و بیمه ریسکهای فناورانه است.
وی افزود: در کنار خدمات اصلی یک مدل تسهیلات خرد از طرف صندوق اعطا میشود که با هدف تسهیل حضور شرکتهای دانشبنیان و هایتک برای توسعه بازار از طریق حضور در رویدادها و نمایشگاهها داخلی و خارجی اختصاص پیدا میکند.
فرنیان گفت: علاوه بر کمک تسهیلات خرد مالی برای رزرو فضا و اجاره غرفه در نمایشگاه، صندوق توسعه صنایع پیشرفته کمکهایی را برای اعزام هیئتهای تجاری، هیئتهای صنعتی و هیئتهای صنعتی به کشورهای مختلف در نظر گرفتهاست.