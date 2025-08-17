به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، افشین هادی چگینی، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی در نشست با مسئولان کمیته ملی المپیک، گفت: جلسه بسیار خوبی بود و آخرین نکات لازم در خصوص نفرات اعزامی، اردو و حضور در تست‌های مرکز سنجش بحث و تبادل نظر شد، بخصوص که پیش از بازی‌های آسیایی جوانان، مسابقات کسب سهمیه را در شهریور در همان بحرین داریم که برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه رقابت‌های کسب سهمیه، ۵ تا ۹ شهریور برگزار می‌شود، افزود: برای کسب سهمیه بازی‌های آسیایی جوانان بحرین کار سختی در پیش داریم ولی هدفمان کسب سهمیه مطلوب است تا بتوانیم جواب اعتماد مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را بدهیم و پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز در آوریم.

چگینی گفت: امیدواریم از بین ۱۲ نفر اعزامی به این رقابت‌ها موفق به کسب سهمیه خوبی شویم تا بتوانیم، ماه بعد یعنی مهر در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین بدرخشیم.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی افزود: رشته ام‌ام‌ای که عازم بازی‌های آسیایی جوانان بحرین می‌شود رشته جوانی است که حدود ۳ سال است وارد کشور شده و با رشته MMA که در قفس برگزار می‌شود متفاوت است، چرا که فدراسیون آسیایی مجزایی دارد و بر روی سکویی با ابعاد ۱۴*۱۴ متر و در دو استایل سنتی و مدرن برگزار خواهد شد.