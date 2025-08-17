نقش حیاتی زرینهرود در تامین آب شهرستان بناب
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: شهرستان بناب وابستگی بسیاری به آب شرب منتقل شده از زرینه رود به تبریز و شهرها و روستاهای حومه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ظفر محمدی در جریان سفر یک روزه به بناب در رابطه با مسئله کمبود آب در این شهرستان گفت: شهرستان بناب جزو وابستهترین شهرهایی است که وابستگی بسیاری به آب شرب منتقل شده از زرینه رود به تبریز و شهرها و روستاهای حومه دارد.
وی تصریح کرد: این شهرستان با تنش آبی بالاتری نسبت به شهرستانهای اطراف قرار دارد و بر همین اساس در راستای حل این مشکل به مدیران ذیصلاح ابلاغ کتبی صادر شده است.
محمدی اظهار داشت: طی ده روز گذشته اقداماتی از قبیل راه اندازی و تشکیل اکیپها و کار گروههای مختلفی در سطح شهرستان بناب به دنبال مکانهای مناسبی برای حفر چاه، صرفه جویی بیشتر و اصلاح شبکههای آبی انجام گرفته است و امروز این اقدامات بررسی و تصمیماتی گرفته شد که در سطح شهرستان با استفاده از آزمایشهای دقیق چاههایی حفر شود که در حد قابل شرب باشد و برای آب شرب مردم شهر بناب و روستاهای اطراف انتقال و استفاده شود.
معان عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در رابطه با سایر مسائل شهرستان نظیر تصفیه خانهها و مسیرهای انتقال و برق رسانی بررسیهایی انجام گرفت و با برنامه ریزیهای انجام گرفته شهرستان بناب در روزهای آتی با مشکلات کمبود آب مواجه نخواهد شد.
علیرضا خاکپور فرماندار بناب در نشست بررسی مشکلات آب این شهرستان از کمبود جدی آب و وابستگی کامل به خط زرینهرود بهعنوان مهمترین چالش یاد کرد.
خاکپور با اشاره به جمعیت ۱۴۵ هزار نفری بناب گفت: در ماههای اخیر شهرستان با کاهش جدی حقآبه مواجه بوده و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در حالی که حتی شهر بزرگی مانند تبریز چنین وابستگی شدیدی به یک منبع آب ندارد تمام نیاز بناب تنها از خط زرینهرود تامین میشود.
وی تصریح کرد: مخزن ۵۰۰ متری مکرم که آب روستاهای قرهقشون، خلیلوند، چپقلو و حاجمسیب را تامین میکند همچنان با کمبود جدی روبرو است.
فرماندار بناب ضمن قدردانی از همکاری اداره آب و فاضلاب، هلالاحمر و سایر دستگاههای استانی گفت: با وجود فعالیت دو تا چهار حلقه چاه، همچنان کمبود آب در شهرستان محسوس است و به دلیل ظرفیت پایین مخازن این مشکل در برخی روستاها تکرار میشود.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح فوری شبکه و احداث مخازن بزرگتر اظهار داشت: کوچکی مخازن و فرسودگی شبکه انشعاب دلیل اصلی نارضایتی مردم است. حتی توزیع آب با تانکر نیز پاسخگوی نیازها نیست. باید در سریعترین زمان ممکن، شبکهها بازسازی و مخازن جدید احداث شود. در کنار این اقدامات فرهنگسازی برای مدیریت مصرف آب نیز ضروری است.
خاکپور همچنین از طرح جدید برای تامین پایدار آب خبر داد و گفت: با پیشبینی پنج حلقه چاه و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر لولهگذاری قرار است این منابع به شبکه شهری متصل شوند و اجرای این طرح سبب میشود در صورت بروز مشکل در خط زرینهرود، کمبود آب در شهرستان جبران شود.