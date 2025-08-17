مسابقات انتخابی تیم‌های فانکشنال فیتنس آقایان و بانوان ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ ریاض، برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، میلاد بشارت‌پور، مدیر تیم‌های ملی فانکشنال فیتنس ایران گفت: مسابقه انتخابی تیم‌های ملی فانکشنال فیتنس آقایان و بانوان ایران به منظور حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ ریاض، جمعه ۳۱ مرداد برگزار می‌شود.

وی افزود: ورزشکارانی که در دومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی که سال گذشته در رامسر برگزار شد، انتخاب شدند باید بدون حضور مربی و با در دست داشتن پاسپورت از ساعت ۸ صبح در مکان اعلام شده حضور یابند.

مکان برگزاری مسابقات آقایان:

باکس هفت خوان ایران مال

مکان برگزاری مسابقات بانوان:

باکس ماکوان شهریار

ورزش فانکشنال یک اصطلاح جدید است که رویکرد جدیدی برای افزایش قدرت و عملکرد افراد است.