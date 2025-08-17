رقابتهای انتخابی تیم ملی فانکشنال فیتنس؛ ۳۱ مرداد
مسابقات انتخابی تیمهای فانکشنال فیتنس آقایان و بانوان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ ریاض، برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، میلاد بشارتپور، مدیر تیمهای ملی فانکشنال فیتنس ایران گفت: مسابقه انتخابی تیمهای ملی فانکشنال فیتنس آقایان و بانوان ایران به منظور حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ ریاض، جمعه ۳۱ مرداد برگزار میشود.
وی افزود: ورزشکارانی که در دومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی که سال گذشته در رامسر برگزار شد، انتخاب شدند باید بدون حضور مربی و با در دست داشتن پاسپورت از ساعت ۸ صبح در مکان اعلام شده حضور یابند.
مکان برگزاری مسابقات آقایان:
باکس هفت خوان ایران مال
مکان برگزاری مسابقات بانوان:
باکس ماکوان شهریار
ورزش فانکشنال یک اصطلاح جدید است که رویکرد جدیدی برای افزایش قدرت و عملکرد افراد است.