رقابت‌های تنیس رده‌های سنی کشورمان در اصفهان با معرفی نفرات برتر در دو بخش انفرادی و دونفره به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات تنیس رده‌های سنی کشور که به میزبانی اصفهان و در باشگاه پرواز پلاس برگزار شد پس از چند روز رقابت فشرده با معرفی برترین‌های هر بخش به پایان رسید.

این دوره از مسابقات تنیس رده‌های سنی کشور با حضور ۲۹۸ ورزشکار از استان‌های قم، اصفهان، فارس، یزد و چهارمحال و بختیاری و در ۱۴ رویداد مختلف برگزار شد و در نهایت قهرمانان بخش‌های انفرادی و دونفره در رده‌های سنی مختلف مشخص شدند.

قهرمانان بخش انفرادی پسران:

۱۰ سال: رادین حاج حیدری (اول)، آرمین محمودیه (دوم)، آرتین ماموریان و سید دانیال آیت‌اللهی (سوم)

۱۲ سال: علی سام میر شجاعی (اول)، رادمان امیدیان (دوم)، اشکان حاج حیدری و محمدسبحان برادران توتونچی (سوم)

۱۴ سال: پارسا ذوالفقاری (اول)، متین فرخ‌پور (دوم)، رادمان امیدیان و ایلیا خیام حسینی (سوم)

۱۶ سال: رامتین رافعی (اول)، ارشیا محمدشفیعی (دوم)، یاسین رضایی‌فر و امیرطا‌ها دهقانی (سوم)

۱۸ سال: رامتین رافعی (اول)، سپهراد خادمی (دوم)، بهراد افشاری و امیرطا‌ها دهقانی (سوم)

قهرمانان بخش انفرادی دختران:

۱۰ سال: هستی شهنام (اول)، گلشید سروری (دوم)، آگرین طالبیان و نیکی ملاعلی (سوم)

۱۲ سال: ترنم کمالی (اول)، گلسا رضایتمند (دوم)، آیلار آبدار و هستی شهنام (سوم)

۱۴ سال: ترنم کمالی (اول)، شایلین شیخی (دوم)، پانیذ اکبری و ندا برومند (سوم)

۱۶ سال: رومینا رافعی (اول)، النا محجوب‌نژاد (دوم)، ندا برومند و فریماه انصاری (سوم)

۱۸ سال: رومینا رافعی (اول)، هدیه پاژنگ (دوم)، ستایش سبقت‌اللهی و آنیل فرزانه‌پور (سوم)

قهرمانان بخش دونفره:

۱۴ سال پسران: سید ایلیا خیام حسینی و بهراد صمصام (اول)، محمدسبحان برادران توتونچی و علی سام میر شجاعی (دوم)

۱۴ سال دختران: گلسا رضایت‌مند و آرشیدا شیروانی دهکردی (اول)، ندا برومند و شایلین شیخی (دوم)

۱۸ سال پسران: بهراد افشاری و امیرطا‌ها دهقانی (اول)، سپهراد خادمی‌زاده و رامتین رافعی (دوم)

۱۸ سال دختران: فریماه انصاری و رومینا رافعی (اول)، آنیل فرزانه‌پور و النا محجوب‌نژاد (دوم)

مدیریت این دوره از مسابقات بر عهده مهدی ابراهیمی بود و محمد قنبری به عنوان سرداور بر روند برگزاری این رویداد نظارت داشت.

این مسابقات با هدف شناسایی استعداد‌های جوان و ارتقای سطح کیفی تنیس کشور برگزار شد و حضور چشمگیر ورزشکاران از استان‌های مختلف، نشان‌دهنده رشد این رشته ورزشی در سطح ملی است.