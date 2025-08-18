استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
شهرها برای پویایی از مدیریت عمرانی فاصله بگیرند
استاندار آذربایجان شرقی بر نقش مدیریت شهری در توسعه اقتصادی و پایدار استان تاکید کرد و گفت: شهرها برای پویایی و پایداری باید از مدیریت صرفاً عمرانی فاصله گرفته و به مدیریت هوشمندانه سرمایهها و فرصتها روی آورند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در سمینار روشهای سرمایهگذاری در مدیریت شهری گفت: توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی فرصتها و تهدیدها، تحلیل نقاط قوت و ضعف و برنامهریزی صحیح برای بهرهبرداری از فرصتها به نفع شهروندان است.
سرمست از آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری و ارائه مجموعهای از مجوزهای بینام به سرمایهگذاران خبر داد و تاکید کرد که این گردهماییها زمینهساز برگزاری همایش بزرگ فرصتهای سرمایهگذاری در استان خواهد بود که در آن دستکم ۱۰۰ بسته سرمایهگذاری یا مجوز بینام عرضه خواهد شد.
وی در ادامه ظرفیتهای استان را تشریح کرده و بر موقعیت جغرافیایی ممتاز آذربایجان شرقی در شاهراه ارتباطی قفقاز، آسیای میانه و اوراسیا بهعنوان فرصتی برای تبدیل شهرهای مرزی به مراکز لجستیک، تجارت و ترانزیت منطقه تاکید کرد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی تبریز بهعنوان شهر اولینها بیان کرد: این پیشینه میتواند نویدبخش آیندهای روشن در توسعه شهری استان باشد تنوع طبیعی و صنعتی استان، وجود صنایع مادر، معادن غنی و ظرفیتهای گسترده در زنجیرههای تولید نیز بهعنوان پشتوانهای برای پروژههای عمرانی شهری معرفی شد.
سرمست با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان از جمله جاذبههای فرهنگی، تاریخی و طبیعی، روستاهای تاریخی، مجموعه جهانی ربع رشیدی، جنگلهای ارسباران و گردشگری سلامت بر تقویت فرهنگ میزبانی و آموزش گردشگری تاکید کرد و گفت: نیروی انسانی جوان، دانشگاهی و فرهیخته استان بهعنوان پایهای برای سرمایهگذاریهای دانشبنیان و ایجاد پارکهای علم و فناوری است و دانشگاه و صنعت برای تبدیل شهرک صنعتی بعثت به منطقهای ویژه در حوزه فناوریهای نوین نیاز به پیوند دارد.
وی افزود: توسعه زیرساختهای ارتباطی استان از جمله آزادراهها، کریدورهای ریلی و پروازهای مستقیم، یکی از اقدامات راهبردی برای ارتقای رقابت منطقهای و بازگشایی دروازهای دوباره بر مسیر جاده ابریشم است.
وی با اشاره به چالشهایی همچون ناپایداری درآمدهای شهرداریها، کمبود هماهنگی مدیریتی، تداخل وظایف سازمانها و رقابت استانهای دیگر در جذب سرمایهگذار بیان کرد: شهرداران، شوراهای شهر و مدیران ستادی استانداری باید در جذب و نگهداشت سرمایهگذار پیشگام باشند و با ایجاد ثبات، شفافیت و اعتماد زمینه سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم کنند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از تدوین منشور حمایت از سرمایهگذاری با امضای مقامات ارشد استان از جمله امام جمعه محترم و رئیس کل دادگستری خبر داد و اعلام کرد:استان آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی وزارت کشور رتبه دوم اقتصادی کشور را کسب کرده است، که نویدبخش فرصتهای ارزشمند برای سرمایهگذاران است.
وی بر اهمیت اصلاح ناترازی مدیریتی و توسعه پروژههای زیرساختی و گردشگری بهعنوان محورهای اصلی توسعه شهری و ارتقای دیپلماسی شهری تاکید کرد و از شهرداران، فرمانداران و مدیران خواست با نگرشی سیستمی و هماهنگ، تعامل موثر با بخش خصوصی و دولتی را در دستور کار قرار دهند تا گامهای بلندی در مسیر توسعه و عمران شهری برداشته شود.