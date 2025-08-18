روز نخست رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور بانوان با پیشتازی تیم دانشگاه آزاد اسلامی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز نخست مرحله اول بیست و نهمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان که یکشنبه ۲۶ مرداد در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، با پیشتازی تیم دانشگاه آزاد اسلامی به پایان رسید.

در این رقابت‌ها ۹۷ دو و میدانی کار در قالب تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، چادرملو اردکان، مس کرمان، ستارگان البرز و آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نتایج برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

۱۰۰۰۰ متر پیاده روی:

۱- ملیحه بختی – ستارگان البرز – ۱:۱۰:۵۰ ساعت

۲- تینا محمدی – صنعت مس کرمان – ۱:۱۶:۰۶ ساعت

۱۰۰ متر بامانع:

۱- فائزه آشورپور – دانشگاه آزاد – ۱۴.۲۹ ثانیه

۲- پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد – ۱۴.۳۰ ثانیه

۳- فاطمه ادبی – چادر ملو اردکان – ۱۵.۴۰ ثانیه

پرتاب وزنه:

۱- الهام هاشمی – دانشگاه آزاد – ۱۵.۲۶ متر

۲- الهه علیزاده – دانشگاه آزاد – ۱۲.۷۹ متر

پرش بانیزه:

۱- مهسا میرزاطبیبی – دانشگاه آزاد – ۳.۷۰ متر

۲- سمیرا کردعلی – چادرملو اردکان – ۳.۴۰ متر

۳- کیمیا حسینی فراهانی – دانشگاه آزاد - ۳.۳۰ متر

۱۵۰۰ متر:

۱- مبینا خیاط – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۴:۴۸.۰۰ دقیقه

۲- سپیده صارمی – دانشگاه آزاد – ۴:۵۲.۷۲ دقیقه

۳- زهرا افشاریان – صنعت مس کرمان – ۴:۵۷.۶۶ دقیقه

۴۰۰ متر:

۱- زهرا زارعی – صنعت مس کرمان – ۵۵.۰۶ ثانیه

۲- تکتم دستاربندان – ستارگان البرز – ۵۶.۴۹ ثانیه

۳- مریم محبی – ستارگان البرز – ۵۶.۷۴ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- فائزه آشورپور – دانشگاه آزاد – ۱۲.۱۵ ثانیه

۲- ساناز امیری پور – چادرملو اردکان – ۱۲.۲۸ ثانیه

۳- ملینا اسماعیلی – دانشگاه آزاد – ۱۲.۴۶ ثانیه

۵۰۰۰ متر:

۱- یگانه کریم – دانشگاه آزاد – ۱۸:۵۷.۶۰ دقیقه

۲- انوشه ذوالفقاری – دانشگاه آزاد – ۱۹:۱۳.۸۷ دقیقه

۳- نازنین خراسانی – صنعت مس کرمان – ۲۰:۰۶.۱۹ دقیقه

پرش طول:

۱- مارال عطاردی کیا – دانشگاه آزاد – ۵.۷۱ متر

۲- سارینا ساعدی- دانشگاه آزاد – ۵.۶۵ متر

۳- زهرا حفظی – چادرملو اردکان – ۵.۶۲ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- دانشگاه آزاد (فائزه آشورپور، الناز موسایی، مارال عطاردی، ملینا اسماعیلی) – ۴۸.۷۵ ثانیه

۲- صنعت مس کرمان (رقیه دهقان، زهرا زارعی، ریحانه مؤمنی نسب، فاطمه زواری) – ۴۹.۱۵ ثانیه

۳- چادر ملو اردکان – ساناز امیری، سمیرا کردعلی، زهرا حفظی، فاطمه ادبی) – ۴۹.۳۳