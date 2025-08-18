تیم کشتی فرنگی جوانان راهی بلغارستان شد
تیم کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای جهانی بلغارستان راهی این کشور شد.
اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: محمدامین عبدولی (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی (قم)
۶۷ کیلوگرم: غلامرضا عبدولی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: رضا آذرشب (تهران)
۸۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: بختیار تقوی نیا – بهروز حضرتی پوور – روح اله دل انگیز – بابک ولی محمدی
ماساژور: فرشید فرزان
کمک بدنساز: مهدی علیزاده
سرپرست: دکتر امیر آذری
برنامه این مسابقات به وقت ایران، به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۹ مرداد:
ساعت ۱۴ تا ۱۵: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنجشنبه ۳۰ مرداد:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق
جمعه ۳۱ مرداد:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
شنبه ۱ شهریور:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی
یکشنبه ۲ شهریور:
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی