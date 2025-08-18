به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اعضای تیم کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابت‌های جهانی بلغارستان شامگاه ۲۶ مرداد راهی این کشور شدند.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: محمدامین عبدولی (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی (قم)

۶۷ کیلوگرم: غلامرضا عبدولی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: رضا آذرشب (تهران)

۸۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: بختیار تقوی نیا – بهروز حضرتی پوور – روح اله دل انگیز – بابک ولی محمدی

ماساژور: فرشید فرزان

کمک بدنساز: مهدی علیزاده

سرپرست: دکتر امیر آذری

برنامه این مسابقات به وقت ایران، به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۹ مرداد:

ساعت ۱۴ تا ۱۵: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنجشنبه ۳۰ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۳۱ مرداد:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

شنبه ۱ شهریور:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم فرنگی

یکشنبه ۲ شهریور:

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی