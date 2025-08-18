به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دواتلون بازی‌های جهانی ۲۰۲۵ چنگدو چین در بخش مختلط امدادی با حضور سه تیم از کشورمان یکشنبه ۲۶ مرداد برگزار شد.

در این رویداد که با توجه به حضور چهره‌های شاخص جهان بسیار جذاب و نزدیک بود، ۱۹ تیم از کشور‌های مطرح جهان به صورت تیم‌های دو نفره در مسافت ۲ کیلومتر دو، ۶ کیلومتر دوچرخه سواری و یک کیلومتر دو با هم به رقابت پرداختند.

تیم ملی دواتلون کشورمان نیز با سه تیم در این رویداد حاضر بود که در این بین تیم دو نفره میثم رضایی و حدیث نصر آزادانی عملکرد بهتری داشت و در پایان با زمان ۱:۲۶:۵۲ و پس از یکی از سه تیم فیلیپین به رتبه پانزدهم رسید. تیم عباس کیانی و فایزه عابدینی نژاد با زمان ۱:۲۸:۲۶ در رده شانزدهم ایستاد و تیم سید جواد حسینی و شکوه طیاره نیز با زمان ۱:۳۳:۰۰ به کار خود پایان داد.

در این مسابقات تیم اسپانیا با ترکیب ماریا وارو زوبیری و خاویر مارتین مورالس با زمان ۱:۱۹:۲۱ به مقام قهرمانی دست یافت. تیم هلند با ترکیب آلینه کوتسترا و والنتین فن ورش با زمان ۱:۱۹:۲۴ دوم شد و تیم یک بلژیک با ترکیب ژین دوپونت و آرنود دلی با زمان ۱:۱۹:۲۴ در رده سوم ایستاد.

بدین ترتیب با برگزاری این رقابت پرونده مسابقات دواتلون بازی‌های جهانی چنگدو بسته شد و تیم ملی دواتلون کشورمان نخستین بار حضور در بازی‌های جهانی را تجربه کرد.