\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0644\u06cc\u06af \u062f\u0627\u0631\u062a \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0644\u06cc\u06af \u062f\u0627\u0631\u062a \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633\u061b \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0631\u0641\u062a \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06f1 \u0648 \u06f2 \u0645\u0647\u0631 \u0648 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u06f3 \u0648 \u06f4 \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.